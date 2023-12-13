Петр и Ольга Власовы завершили работу над новой книгой для «Титус, наследник Сан-Маринский». В ней авторы популярных книг для детей и подростков рассказывает о нашем современнике, что после череды странных событий очутился в мире, который может создавать «с нуля». По словам авторов, работа над книгой длилась с перерывами более 20 лет, и только недавно сюжет окончательно сложился.

– Это роман в стиле фэнтези, но с серьезным философским подтекстом, который, правда, получился сам по себе. Изначально, в конце 90-х, эта книга задумывалась как красивая детская сказка, толчком к написанию которой стала поездка в Италию и посещение Сан-Марино, — рассказал Петр Власов. — Но получилось нечто, похожее на философский замах братьев Стругацких. Необычное имя главного героя, Титус, было позаимствовано из «Независимой газеты», где в те годы главный редактор Виталий Третьяков писал колонки под псевдонимом Титус Советологов. Забавно, что как только книга была в целом завершена два года назад, судьба тут же свела меня с Виталием Третьяковым, и мы познакомились лично.

Книга «Титус, наследник Сан-Маринский» была представлена в конце осени 2023 года на книжной ярмарке интеллектуальной литературы non-fiction в Москве. До «Титуса, наследника Сан-Маринского» Петр и Ольга Власовы выпустили в соавторстве уже шесть книг, наиболее известной из них стала «Приключения эрмитажных котов», с 2015 года выдержавшая несколько изданий и переведенная за рубежом.