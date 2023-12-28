Новый художественный альбом Люси Вороновой презентовали коллекционеры и энтомологи

Фонд Люси Вороновой представил во Всероссийском музее декоративного искусства новый альбом Люси Вороновой «Мозаичность», приуроченный к 70-летию художницы и включающий не только работы, созданные с 2018 по 2023 гг., но и статьи, документы, письма. Одна из главных целей нового издания – раскрыть творчество Люси Вороновой с позиции коллекционера и инвестора, продемонстрировать ее работы из частных собраний, а также дать возможность высказаться каждому причастному к выходу в свет этого альбома. Главная особенность книги в том, что в ней помимо высказываний известных искусствоведов – Александра Боровского, Виталия Пацюкова, – представлены также и статьи-заметки коллекционеров, в том числе, тех, кто совсем недавно включился в это увлекательное занятие.

Разные аспекты собирательства обсудили на паблик-токе, который прошел в рамках мероприятия. Очевидно, что этот разговор о коллекционировании, только начался. Предстоит немало встреч с разными участниками арт-рынка, который Фонд поддержки искусства Люси Вороновой, во главе с Георгием Вороновым (он же является составителем каталога), планируют организовать и провести в дальнейшем.

Участники дискуссии рассказали с чего началось их увлечение коллекционированием; помнят ли они самую первую работу в собрании; как правильно инвестировать в искусство сегодня – в чем заключается удачный опыт известных коллекционеров; возможно ли коллекционирование только с точки зрения «нравится»/ «не нравится». А также, какое культурное событие уходящего года им особенно запомнилось.

В рамках презентации состоялось одно крайне необычное для арт-мира мероприятие: впервые был представлен новый вид бабочки, названной в честь Люси Вороновой. Rugigegat lucyvoronovae (русское название: Прозрачнокрылая древесница Люси Вороновой). Открытие насекомого совершил Роман Яковлев, энтомолог, доктор биологических наук, профессор Алтайского и Томского государственных университетов, эксперт РАН. Бабочка была обнаружена в единственном экземпляре в горных лесах на южном склоне Гималаев в индийском штате Сикким на высоте около 3000 м над уровнем моря, в коллекциях российских музеев подобных редких видов не имеется. Бабочка описана совместно с одним из авторов каталога, коллекционером, энтомологом, путешественником Антоном Козловым.