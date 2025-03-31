ТНТ раскрывает карты и представляет ведущего нового психологического реалити-шоу «Мастер игры»

Актёр Юрий Колокольников станет ведущим нового реалити «Мастер игры», которое выйдет на телеканале ТНТ в 2025 году. В проекте, основанном на интригах, стратегии и психологическом напряжении, участники окажутся в условиях, где доверять нельзя никому, а победит тот, кто сумеет обойти всех соперников.

Юрий Колокольников — один из самых востребованных российских актёров. Он известен не только ролями в отечественном кино, но и международными проектами. Колокольников снимался в культовом сериале «Игра престолов», фильмах «Довод», «Призрачная шестёрка», «Телохранитель киллера», а недавно появился в новом сезоне сериала «Белый лотос».

Для актёра участие в «Мастере игры» станет первым опытом работы в жанре реалити-шоу. В качестве ведущего он не только будет следить за развитием событий, но и задавать тон игре, помогая участникам раскрывать свои сильные и слабые стороны. При этом, «Мастер игры» остается загадочным человеком — неизвестным для героев реалити, поэтому помогать Колокольникову управлять игрой будет настоящий Марокканец по имени Хасан.

Юрий Колокольников: «Меня всегда привлекали проекты, в которых важна психология и неожиданные повороты, и “Мастер игры”— именно такой. Это не просто шоу, а эксперимент, в котором люди раскрываются с неожиданной стороны. Здесь нет привычных ролей и сценариев — каждый участник так или иначе ведет свою игру, чтобы дойти до финала».

По правилам реалити 22 участника собираются на роскошной вилле в Марокко, где им предстоит столкнуться с серией испытаний. Трое из них с самого начала становятся «тёмными» – их задача скрыть свою роль, устранять соперников и вести двойную игру. Остальные — «светлые», которым необходимо вычислить предателей. Каждый выпуск завершается круглым столом, на котором игроки голосуют, кто должен покинуть проект и каждую неделю реалити покидают два человека. В финале победу одержит тот, кто сумеет обойти всех – хитростью, логикой или мастерством манипуляции.

Участники проекта — актеры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Многие из них никогда не принимали участие в реалити-шоу, а имена некоторых шокируют зрителей. Очевидно одно — их знают абсолютно все, но с какой стороны — большой вопрос.

Ранее телеканал ТНТ уже объявил о том, что «главной картой» — Джокером проекта станет поп-король и народный артист России Филипп Киркоров, который придет, чтобы нарушить привычный ход событий и усложнить игру для участников реалити-шоу.