Государственный исторический музей представил выставку «Сказочные образы в русской керамике»

Город Скопин, что в Рязанской области, знаменит тем, что в данном районе располагались залежи глины. Подобный мягкий и податливый рукам материал послужил зарождению скопинской керамики – явлению интересному.

По одной из легенд название города Скопина связано с птичьим топонимом. Скопа – птица хищная, обитавшая согласно легенде на самом верху большого дуба у оврага. Поэтому скопинская керамика так богата орнаментальными узорами, связанными с образом данной птицы и других мифологических существ. Драконы, кентавры, львы, рыбы, медведи часто становились частью керамических изделий – кувшинов, кумганов, подсвечников. Гончарное искусство из Скопина ведёт начало с середины XIX века, в то время мастера вдохновлялись народным фольклором, лубочными образами в процессе создания того или иного изделия, представленного на выставке.

Образ птицы-скопы, держащей в клюве и когтях добычу (например, зайца) тоже можно увидеть в зале экспозиции. Все изделия гончаров обладают красотой и изяществом форм: ручки кушинов, носики мастера превращали в крылья или вытянутую шею. Помимо непосредственно представленных предметов из коллекции А.А. Бахрушина (ГИМ), выставка сопровождена интерактивной зоной, где можно собрать пазл из «печных изразцов (изразцы представлены и в подлинном виде, наряду с лубочными картинками), ознакомиться с документальным материалом по производству керамических изделий. Выставка «Сказочные образы в русской керамики» проходит в рамках проекта «Твоя страна», посвящённого наследию регионов России.

Марина АБРАМОВА,

Фото © пресс-службам ГИМ