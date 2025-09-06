VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

NIVESTA возвращается в эфир с новым эмоциональным синглом

Фото © PR служба NIVESTA

После затянувшейся творческой паузы и полного исчезновения с радаров соцсетей одна из самых ярких певиц российской сцены представляет песню, в сюжете которой многие девушки узнают себя и свою собственную историю.

«ПЯТНИЦА» — это не просто новинка о приближении выходных и пятничном вайбе. Это трек, где за легким битом и запоминающимся звучанием скрывается история о расставании и о том, как боль превращается в силу.

Песня, слова которой написаны самой исполнительницей, стала ее личным заявлением о преодолении себя и прощании с прошлым. NIVESTA с присущей ей эмоциональной чуткостью бережно передает чувства каждой, кто пережил разочарование в любви, но нашел в себе силы двигаться дальше. А танцевальный ритм, заданный треку благодаря продакшну и саунду от продюсера Паши Люмина, буквально взрывает пространство своей энергетикой.

NIVESTA – исполнительница с узнаваемым вокалом, автор собственных песен и артист LUMIN LABEL. Известная своим узнаваемым вокалом и эстетикой, певица вновь доказывает, что ее творчество — это не только яркие коллаборации, такие как легендарный хит «ПОЗВОНИ» с DJ SMASH, но и глубокие личные работы, где каждая строчка и нота пропитаны искренностью.

