В Московском Политехе состоялся финал IV Всероссийского кейс-чемпионата по бизнес-решениям в менеджменте. Участие в финальном этапе приняли более 100 участников из школ и колледжей со всей России.

За время чемпионата участники прошли хорошую школу по решению конкретных бизнес-задач. Сначала им нужно было выполнить кейсы, подготовленные такими крупными компаниями как «Яндекс», Wildberries и Ozon. Затем команды подготовили видеовизитки, презентовали свои кейсы, отвечали на вопросы жюри, проводили дебаты и брейн-ринг.

Участие в кейс-чемпионате – это возможность развить креативность и критическое мышление, получить навыки командной работы, попробовать себя в роли предпринимателя, решая реальные бизнес-задачи. Также это шанс представить собственный бизнес-проект и получить оценку профессионалов из индустрии.

Ниже мы публикуем отзывы участников

Колледж информатики и программирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации:

– Уважаемые организаторы, преподаватели и студенты Политеха! Огромное сердечное спасибо за прекрасную организацию, интересные конкурсы и вашу душевность! Я и студенты КИПФИНа получили удовольствие и огромный заряд позитива!

ГБОУ Школа № 1576:

– От имени ГБОУ Школы 1576 присоединяемся к словам выше! Нам очень понравилось, будем работать, чтобы в следующий раз принять участие!

Фото © пресс-служба Московского Политехнического университета