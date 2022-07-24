«Только мой». Ксюша Антонова сочетает модные биты и ретро-звучание в новом сингле

В середине лета яркая и амбициозная Ксюша Антонова дарит слушателям свой новый сингл «Только мой», который сочетает в себе лёгкие нотки ретро вайба и современное звучание.

– Для меня это не просто трек, а много больше! Когда-то, ко мне подошёл мой папа Вадим Антонов и сказал «У меня есть песня, в которой живёт моя история и я очень хочу чтобы она продолжать жить, но уже в твоём исполнении». Для меня это стало большой ответственностью и, одновременно, признанием, так как папа — мой главный критик, наставник, друг. Не смотря на то, что «Только мой» — не моего авторства, я вложила сюда свой смысл и свою историю, честную и, не побоюсь этого слова, лучшую часть себя. Уверена, равнодушных не будет, — рассказывает Ксюша Антонова.

Релиз вышел на лейбле «Монолит» и доступен на всех цифровых площадках.

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