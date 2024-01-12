«Томшин Бэнд» и музыкальный альбом «Калинов мост»

Входить в обычный режим после январских праздников хочется под максимально заряженную музыку. Поэтому мы открываем год с рецензии на альбом российско-канадской хард рок-группы «Томшин Бэнд» «Калинов мост».

Пластинка вышла в середине декабря прошлого года и сразу же привлекла внимание музыкальных критиков. Альбом из 11 композиций, объединенных темой человеческих пороков, образами из славянской мифологии и русских сказок, стал настоящим прорывом для коллектива.

Предыдущие записи группы отличались более мягким и лёгким звучанием, в творческом бэкграунде автора всех песен и лидера группы Владимира Томшина можно найти отсылки к шансону, рэгги и бардовской песне. А «Калинов мост» представил перед слушателями новый «бэнд», звучащий ничуть не хуже классиков отечественного хард-рока. Музыканты вышли на новый уровень и, на мой взгляд наконец-то, нашли свой уникальный стиль.

Отдельно хотелось бы упомянуть о таких боевиках, как «Нечистая», «Нелюди», «Калинов Мост» и «Зеркало». Каждая из песен наполнена образами из фольклора, на основе которых перед слушателем предстают истории о главных слабостях души. Песни можно разобрать на цитаты, по глубине вполне конкурирующие с философской лирикой классиков русской поэзии. Пожалуй, «Томшин Бэнд» – одна из тех рок-групп, на концертах которой можно не только отрываться под тяжелый рок, но и поразмышлять о вечном: о жизни и смерти, добре и зле, о тьме и свете. А кстати, не обошлось на альбоме и без песен о любви.

Из общего музыкального ряда пластинки выбивается песня «Полный бак бензина». Возможно, следовало выпустить её как бонус-трек, но тем не менее, это отличный гимн байк-фестивалей, который, я уверен, не раз прозвучит в предстоящем мотосезоне.

Таким образом, альбом однозначно понравится не только поклонникам тяжелого рока, но и всем любителям рок-музыки. Уверен, что каждый слушатель найдет в нем подсказки к ответам на вечные вопросы, а его лайв-версия продолжит звучать на рок- и мотофестивалях.