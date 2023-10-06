Именно такое впечатление осталось у гостей от концептуальной вечеринки 3 октября в ресторане Cristal Room Baccarat. В этот вечер московский бомонд отмечал день рождения Олега Абакумова (на фото вверху, второй слева) – врача-терапевта, блогера, автора нескольких бестселлеров. Девизом вечеринки стали слова I was Born to Save Lives – «Я родился, чтобы спасать людей».

Гостями вечера стали как коллеги Олега, так и звёзды медиасферы: Екатерина Уколова, Надин Серовски, Алина Крейда, Артем Левда, Настя Пикси, Алина Ботановна, Наталья Зубарева, Илона Дрожь, Семен и Евгения Кривцовы, Анна Чекалина, Роман Жилин, Сергей Артемьев, Павел Спикс, Ян Сташкевич, Николай Баранов, Анастасия Созоник, Сергей Ковальчук, Саша Брайн, Алина Акилова.

Медицинская тематика прослеживалась как в сценарии вечера, так и в антураже. Да и место было выбрано неслучайно! Ведь ресторан Cristal Room Baccarat расположился в исторической аптеке Феррейна, которая когда-то славилась на всю Москву.

Началась вечеринка нестандартно: Олега похитил ОМОН, предъявив ему обвинения в неуплате налогов. Конечно, скоро выяснилось, что это был розыгрыш от друзей, но все уже были на адреналине! Медсёстры в стильных халатах с яркой красной аббревиатурой «AO» предлагали каждому гостю каждому чувствовать себя как дома и выдавали персональные рецепты, направляя в терапевтический бар, где коктейли подавали прямо в капельницах и пробирках. Непринуждённую атмосферу создавал один из лучших московских ведущих Стас Зубков, а за музыкальное оформление отвечал DJ – соединённый трубками с капельницами, он напоминал, что музыка у нас в крови. Основным цветом вечеринки был, конечно же, выбран красный – стильный концептуальный Medicine Red.

Олег Абакумов и Надин Серовски

Олег Абакумов и Марика

Виновник торжества Олег Абакумов не только принимал поздравления, но и рассказывал гостям о своих планах. По-настоящему «звёздный доктор», который каждый день помогает людям, не думает останавливаться на достигнутом. Олег Александрович уже известен как доктор, блогер, просветитель и автор фильма «Доктор Абакумов. Сторис из красной зоны». Его работа во время пандемии отмечена нагрудным знаком «За мужество и доблесть в борьбе с COVID-19». Сегодня доктор Абакумов создаёт собственную клинику, в которой каждый пациент сможет получить комплексную диагностику организма, консультации врачей-специалистов, подбор программы реабилитации, лечение как в амбулаторных, так и в стационарных условиях.

Саша Брайн

ARMA

Николай Баранов

Наталья Зубарева

Милана Валмонт

Дарья Григорян

Артем Левда

Антон Кох

Анна Чекалина

Алина Ботанова

LAPINA

Модели и оформление светской вечеринки

Visited 6 times, 6 visit(s) today