Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова представил на сцене «Меридиана» свой новый проект — лирическую оперу Кирилла Молчанова по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие». Это представление одновременно стало презентацией Оперной студии Института.

В свое время пронзительная повесть писателя-фронтовика о трагической судьбе молодых девушек-зенитчиц стала одним из самых известных произведений о Великой Отечественной войне, снятый на ее основе фильм Станислава Ростоцкого знала вся страна. Автором музыки к кинофильму «А зори здесь тихие» был прекрасный композитор Кирилл Молчанов, написавший семь опер, множество популярных песен, музыку к таким всеми любимым кинофильмам, как «Доживем до понедельника» и «Дело было в Пенькове». Вскоре после выхода фильма «А зори здесь тихие» К. Молчанов сочинил оперу на тот же сюжет, которая в 70-е годы с успехом шла в Большом театре и в последние годы все чаще снова звучит на сценических площадках страны.

Оперный спектакль «Зори здесь тихие…», созданный в Ипполитовке, возник как дипломный проект выпускников кафедры «Академическое пение» этого года, но его премьера состоялась еще до выпускного экзамена — в Рахманиновском зале Московской консерватории, на XI Международном фестивале «Дню Победы посвящается…». 9 мая ипполитовцы представили свою работу в Московском международном Доме музыки, 5 октября постановку увидели зрители Культурного центра «Меридиан», а впереди у Оперной студии Ипполитовки гастрольные показы спектакля, запланированные в других городах России.

Режиссер-постановщик спектакля, лауреат Международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-Опера», художественный руководитель Сахалинской филармонии Андрей Цветков-Толбин рассказывает: «Для меня эта работа знаковая! Выбор пал на "Зори здесь тихие..." не только потому, что выпуск 2023 года был полностью девчачьим курсом, но и ввиду актуальности самого материала».

Главных персонажей оперы сыграли молодые певицы - выпускницы и студентки ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, ровесницы своих героинь, что придает спектаклю особую достоверность. Публика, собравшаяся в Культурном центре «Меридиан» (в этот вечер в зале не было свободных мест), очень тепло принимала исполнителей, неоднократно прерывая спектакль бурными овациями. По отзывам слушателей, им надолго запомнятся яркие образы, созданные талантливыми солистками Оперной студии Ипполитовки — это Софья Славинская в роли Риты Осяниной, Кира Краснова в роли Жени Камельковой, Алевтина Горонкова в роли Сони Гурвич, Анна Голубева в роли Лизы Бричкиной и, конечно, единственный приглашенный участник спектакля, солист Центра оперного пения им. Г.П. Вишневской Иван Григорьев в роли харизматичного старшины Васкова.

Особо отметим мастерство и воодушевленность участников задействованного в спектакле студенческого оркестра — Симфонического оркестра ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова (руководитель – Алексей Шатский) и дирижера Ивана Шинкарева, выпускника ассистентуры-стажировки Института по классу народного артиста СССР Юрия Симонова.

По словам руководителя проекта, и.о. ректора ГМПИ имени М.М. Ипполитова Иванова, заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Вороны, «осуществление такого масштабного проекта невозможно без энтузиазма, полной отдачи, любви к музыке и к Институту. Поздавляю наш коллектив с этим замечательным свершением!».

Вступительное слово руководителя проекта, ректора Института Валерия Вороны. Режиссер-постановщик спектакля Андрей Цветков-Толбин.

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