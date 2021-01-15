Топ-10 мест для крещенских купаний в Подмосковье в 2021 году

Приближается важный для православных верующих праздник Крещения Господня. В ночь на 19 января многие по традиции отправятся купаться в проруби и источники – считается, что окунувшись трижды можно избавиться от болезней и очиститься от грехов. Более 200 площадок для купания оборудовано в городских округах Подмосковья, сообщает Главное управление МЧС по Московской области. Комитет по туризму МО подготовил карту, на которой отметил 10 лучших оборудованных мест, где можно будет комфортно окунуться. Турпортал Правительства МО Welcome.mosreg.ru в подробностях рассказал о главных купелях региона и ключевых правилах безопасности.

Главное о крещенских купаниях

Самое главное – омовение нужно совершать только в специально оборудованных для этого местах. Это будет не сложно – всего в Московской области к празднику подготовят более 200 купелей. Каждая из них будет проверена сотрудниками МЧС на безопасность, оборудована удобным спуском и теплой раздевалкой. Кроме того, возле таких купелей будут дежурить спасатели и врачи в саму праздничную ночь.

Чтобы погружение в ледяную воду не стало серьезным ударом для организма, врачи советуют за несколько дней начать подготовку к этому событию – сначала использовать контрастный душ, а затем обливания холодной водой. С собой обязательно нужно взять нескользящую обувь для спуска в воду, полотенце, сухую одежду. После советуем выпить горячего чая, чтобы согреться. Точно не нужно употреблять алкоголь до и после купания.

Врачи также рекомендуют воздержаться от крещенских купаний пожилым, маленьким детям и людям, страдающим хроническими заболеваниями – в первую очередь, сердца и органов дыхания. Ниже мы публикуем адреса купелей и источников:

Источник «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде

Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Взгляднево

По легенде, этот источник возник в XIV веке, когда Сергей Радонежский со своим учеником остановились на ночлег. Преподобный вознес молитву, и из скалы забила вода. Сегодня источник, который относится к подворью Троице-Сергиевой лавры, полностью оборудован всем необходимым – купель, раздевалки, трапезная, часовня.

Источник преподобного Саввы в Звенигороде

Адрес: Одинцовский городской округ, Звенигород, Ратехинское шоссе, д. 8

Рядом с Саввино-Сторожевским мужским монастырем есть источник преподобного Саввы – по преданию, колодец был вырыт в 1400 году. Там построена деревянная часовня и оборудованы две купели – мужская и женская, у каждой есть просторная раздевалка.

Источник «Белый колодец» в Зарайске

Адрес: Зарайск, спуск к реке Осетр от площади Урицкого

Источник «Белый колодец» располагается в Зарайске, на правом берегу реки Осетр. По преданию, источник забил в 1225 году в момент передачи чудотворной иконы святого Николы Зарайского священником Евстафием удельному князю Феодору Юрьевичу. Сегодня над родником установлена часовня, есть оборудованная купель.

Источник в селе Талеж городского округа Чехов

Адрес: городской округ Чехов, село Талеж, подворье Давидовой пустыни

Источник является подворьем Вознесенской Давидовой пустыни. Считается, что вода в нем обладает целебными свойствами, она кристально чистая и мягкая. На территории источника две купальни – мужская и женская, беседка, храм-часовня. Есть парковка.

Иордань на Истре

Адрес: Истра, ул. Советская, 2

У Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря ежегодно на Крещение организуют купель – прямо на реке Истре. Специально к празднику на берегу устанавливаются шатры-раздевалки, чтобы верующим было комфортно совершать омовение.

Источник св. Николая Чудотворца в Коломне

Адрес: Коломенский городской округ, село Андреевское, у реки Коломенка

Источник был благоустроен и торжественно освящен в 2005 году, в день памяти святителя Николая. В эту купель ежегодно в ночь с 18 на 19 января погружаются верующие Коломенского городского округа и гости из других округов.

Купель на набережной озера Сенеж в Солнечногорске

Адрес: Солнечногорск, ул. Сенежская, озеро Сенеж

Одно из самых красивых озер Подмосковья — Сенеж — станет центральным местом крещенских купаний в Солнечногорске. Омовения будут проходить на городском пляже. Специально для крещенских купаний установят теплые раздевалки, будут дежурить спасатели, медицинские работники и полиция.

Купель в селе Радонеж Сергиево-Посадского городского округа

Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, село Радонеж

Село Радонеж в Подмосковье известно тем, что в нем в юные годы вместе с родителями проживал преподобный Сергий Радонежский. Купель находится у церкви Преображения Господня на берегу реки Пажа. Для верующих обустроен удобный спуск в воду и теплые раздевалки.

Купель у «Бань Алексеева» в Подольске

Адрес: Подольск, улица Генерала Смирнова, д1, к1, микрорайон Кузнечики

Для верующих будет организована купель на территории «Бань Алексеева» в Подольске. Для желающих окунуться в воду будут организованы теплые раздевалки и возможность выпить горячего чая после.

Купель у Покровского храма в Дмитровском городском округе

Адрес: Дмитровский городской округ, село Жестылево

В селе Жестылево купель будет организована для верующих на роднике возле храма Покрова Пресвятой Богородицы. Купель находится внутри небольшой деревянной часовни.

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