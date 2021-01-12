«Мастерская Рождества» в Истре: было вкусно, весело и полезно

С 6 по 8 января 2021 года на территории музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим» в Истре прошло трехдневное развлекательно-гастрономическое мероприятие «Мастерская Рождества». Резидентами новогоднего мини-города рождественской ярмарки стали 100 фермеров (зимний филиал «Сыр Пир Мир») и 40 ремесленников из 18 регионов России и 30 городских округов Подмосковья. Для гостей мероприятия ярмарка стала возможностью порадовать близких и друзей гостинцами и подарками, а ремесленникам и фермерам мероприятие дало дополнительную возможность и заработать, и познакомить подмосковных жителей и гостей Истры со своими товарами и изделиями.

Ремесленники «Мастерской Рождества» представили гостям в эти дни около 3000 тысяч изделий, выполненных в стиле народных художественных промыслов Подмосковья: игрушки, валенки, подносы, украшения, сувениры, тарелки, деревянные доски, предметы быта и интерьера.

Продукция фермеров также была востребована. За рождественские праздничные дни на ярмарке было реализовано более 3000 кг сыра, 1500 кг мяса, 500 литров молочной продукции, 200 кг рыбы, 100 кг меда и варенья.

На территории ярмарки работали 4 уникальные фотозоны, выполненные в стилистике народных художественных промыслов. Все три дня здесь было людно, а ленты и сториз Инстаграма были полны ярких и красивых фото и видео из Нового Иерусалима. На территории рождественского города глаз гостей радовала шикарная елка из дерева, для детей работал комплекс качелей, а всех посетителей от мала до велика развлекали скоморохи и уличные певцы.

Помимо этого на двух специально оборудованных площадках проходили показательные выступления мастеров кузнечного и гончарного дела, а также ремесленников Жостова, Богородска и Клина.

Организаторы не забыли про разумное потребление и экологичную утилизацию. Все елки, использованные на ярмарке в качестве декораций, были направлены в Московский зоопарк. Их ждет вторая жизнь в виде корма для туров, винторогих козлов и лошадей на «Турьей горе» и конюшне. Елок этим животным хватит на неделю питания. Остальные игольчатые пригодятся львам, тиграм, волкам, гиенам и шакалам в качестве подложки в клетках и вольерах. С этой же целью елки будут использованы в вольерах «Полярный мир», где обитают белые медведи, и «Остров зверей», где обитает росомаха Крендель.

Мероприятие «Мастерская Рождества» прошло в рамках программы Правительства Московской области «Зима в Подмосковье».

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