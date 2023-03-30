Издательство «Дом историй» выпустило первые 5 книг

Издательство «Дом историй» запустилось в феврале 2023 года. В его фокусе — детективы и триллеры, фантастика и фэнтези, семейные саги и добрые обнадеживающие романы. В портфеле издательства книги в разных форматах — как новинки, так и классика, в том числе не переводившаяся на русский язык или давно не переиздававшаяся.

Под каждую новинку обстоятельно подобраны перевод и редактура с учетом особенностей книг и предпочтений всех участников процесса. Известный шекспировед-переводчик Екатерина Ракитина и редактор Анна Гайденко (одна из переводчиц нового романа Янагихары) идеально сплели два разноуровневых текста в один и органично встроили цитаты пьес в современный динамичный «Словно мы злодеи» М.Л. Рио. Мария Виноградова, уникальная переводчица теплых и объемных текстов (О. Генри, Дж. Р.Р. Толкин и Ч. Диккенс), и тщательный и вдумчивый редактор Елизавета Тимофеева создали по-настоящему уютный «Арктический клуб любителей карри» Дани Редд. Мастер динамичных и напряженных текстов Нияз Абдуллин («Бойцовский клуб», «Бегущий в лабиринте») поможет моментально вжиться в атмосферу «Кровавого ранчо» Д.К. Худа. Ольга Дементиевская, чей перевод уже сам по себе знак качества, и внимательный редактор «Дома историй» Дарья Горянина представили «Снег на кедрах» Д. Гатерсона. А удивительно находчивая переводчица Анастасия Олейник добавила к «Вниз, сквозь ветки и кости» Ш. МакГвайр одобренные писательницей эпиграфы из английского фольклора, чтобы читателю был понятнее контекст, — такого перевода нет ни у одной страны.

Первые аудиокниги озвучены известными и любимыми многими голосами актеров театра и кино: Григория Переля, Алексея Багдасарова, Надежды Винокуровой, Кирилла Радцига и Марины Лисовец.

— За годы работы в Storytel мы поняли, что аудио- и электронные книги не конкурируют друг с другом и с печатной книгой, а дополняют историю, делают ее более объемной. Иногда ты уже заранее знаешь, какой голос должен быть у книги, — например, у нас не было других вариантов для исполнения «Словно мы злодеи», кроме Григория Переля: нужен был настоящий драматический актер, который к тому же умеет одним голосом добавить истории правильной, захватывающей мрачности. Разноплановая и очень талантливая актриса Марина Лисовец — идеальный выбор для Майи, героини «Арктического клуба любителей карри», которая борется с тревожностью, пытается вспомнить прошлое и при этом сохраняет бойкое, суховатое чувство юмора, — комментирует Анастасия Завозова, главный редактор «Дома историй».

— Так как наша история началась со Storytel, мы делаем большую ставку на электронные форматы. При выборе книг мы нередко понимаем, что тот или иной автор в аудио может затронуть больше сердец, чем в бумаге. Поэтому мы очень рады появлению нашей полки на «Букмейт» и надеемся, что вы полюбите эти книги так же, как их любим мы, — добавляет Ирина Рябцова, издатель «Дома историй».

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Рассказываем подробнее о первых пяти романах, ставших бестселлерами за рубежом и уже получивших положительные отзывы в России.

«Словно мы злодеи» М. Л. Рио (переводчик — Екатерина Ракитина, редактор — Анна Гайденко)

Классический триллер с ненадежным рассказчиком. Продано более 180 тысяч экземпляров, готовится экранизация. Студенты престижного театрального колледжа излишне увлекаются шекспировскими страстями и идут на убийство.

Аудиокнигу читает Григорий Перель.

— Героев «Словно мы злодеи» губит предельная, недопустимая концентрация Шекспира. И здесь уместно будет отметить без преувеличения выдающийся перевод Екатерины Ракитиной, сумевшей этого самого бесконечно чуждого нам Шекспира включить, интегрировать в текст узнаваемо, но практически без швов, — литературный критик Галина Юзефович.

— Если читатель, запоем проглотив роман об одержимости Шекспиром, с трясущимися руками побежит за «Макбетом», а так, скорее всего, и будет, значит, писательнице все удалось. В отличие от классического романа «темной академии», обличающего все это увлечение «культуркой», которая так легко делает людей злодеями, роман «Словно мы злодеи», наоборот, дает человеческой одержимости какое-то почти мистическое, надмирное существование, — литературный критик Лиза Биргер.

— Когда мы купили права на роман М. Л. Рио «Словно мы злодеи», я сразу знала, что переводить роман должна только Екатерина Ракитина. Екатерина давно занимается историей переводов Шекспира на русский язык и сама перевела несколько пьес Шекспира специально для театральной постановки. Для перевода книги многие цитаты из пьес нужно было перевести заново, органично встроить их в динамичный, современный текст, и Екатерина совершенно идеально сплела два разноуровневых текста в один. Редактором книги выступила Анна Гайденко, одна из переводчиц нового романа Янагихары. Мне показалось, что они с Екатериной чувствуют текст примерно в одном эмоциональном регистре, и я не ошиблась, Анна с Екатериной отлично сработались, — главный редактор «Дома историй» Анастасия Завозова.

«Арктический клуб любителей карри» Дани Редд (переводчик — Мария Виноградова, редактор — Елизавета Тимофеева)

Трогательный feel-good про девушку-повара, в котором поднимается важная тема проживания и переживания горя. История для тех, кто понимает, что тревогу не развеет красивый мужчина. Но, возможно, это сделает еда.

Аудиокнигу читает Марина Лисовец.

— Когда вы читаете классный роман, мозг выделяет химические вещества, которые ученые называют коктейлем ангела. Это они отвечают за нашу эмоциональную связь с повествованием, это они дают тот самый импульс «стать лучшей версией себя», который вызывает хорошая книга. Дофамин помогает связывать положительные эмоции с задачами или действиями. И когда [главная героиня романа] Майя бросает сама себе вызов и идет учиться стрелять из ружья, ловя с непривычки отдачу плечом, вы испытываете прилив дофамина, который помогает чувствовать себя более мотивированным и сосредоточенным, — литературный критик Наталья Ломыкина.

«В каждом сердце — дверь» и «Вниз, сквозь ветки и кости» Шеннон МакГвайр (переводчики — О. Полей и А. Олейни)

Таинственный интернат — приют для тех, кто долго путешествовал по волшебным мирам, но был насильно возвращен в мир «реальный».

Аудиокнигу читает Надежда Винокурова.

— Повесть МакГвайр — это прежде всего, история в которую хочется верить. В нашем мире, где так много зла, бесценно наткнуться на текст, в который можно сбежать подобно тому, как герои повести сбегают в другие миры. Это счастливая и редкая возможность — переживать за вымышленных, но абсолютно живых персонажей и надеяться на чудо и счастливый конец истории, — Татьяна Наумова, автор телеграм-канала «Книгочервивость».

«Кровавое ранчо» Д. К. Худа (переводчик `— Нияз Абдуллин)

Леденящие душу события в идиллическом американском городке. Дженна Элтон и ее помощник Дэвид Кейн расследуют жестокие преступления, но и сами оказываются не такими уж безвинными, как может показаться на первый взгляд.

Аудиокнигу читает Кирилл Радциг.

«Снег на кедрах» Д. Гатерсона (перевод — Ольга Дементиевская)

Трагичная психологическая драма с детективным накалом о простых людях и их предрассудках. В 1954 году на острове близ Вашингтона перед судом предстает обыкновенный рыбак, американец японского происхождения — Миямото Кабуо. По официальной версии его обвиняют в убийстве коллеги, но в ходе дела оказывается, что на кону судьба далеко не одного человека.

Аудиокнигу читает Алексей Багдасаров. Печатная книга выйдет осенью 2023 года.

— «Снег на кедрах» начинается как детектив, но на самом деле это очень горькая, ясная и мощная история о ксенофобии, которая сидит глубоко в нас, — литературный критик Галина Юзефович.

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