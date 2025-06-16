100 лет «Артеку»: Алексей Каспржак пишет книгу о жизни легендарного лагеря

16 июня 2025 года Международному детскому центру «Артек» исполняется 100 лет. В честь этой даты готовится к выходу уникальная книга воспоминаний бывшего директора «Артека» Алексея Каспржака — управленца, реформатора и человека, влюблённого в детство и будущее.

«Сто текстов про АРТЕК: Заметки директора, педагога, человека» — это не мемуары в традиционном смысле, а живые, иногда ироничные, иногда пронзительные заметки. Автор не просто делится воспоминаниями об изменениях и повседневной жизни лагеря, но и затрагивает темы счастья, потерь, вдохновения, ответственности, заботы и системы, где важен каждый. В лагере – ребенок, в жизни – человек.

Книга ожидается к публикации осенью 2025 года и уже сейчас вызывает интерес среди педагогов, родителей, артековцев и тех, кто ищет вдохновение в системных изменениях и искренних человеческих историях.

Фрагменты

«Артеку сто лет. Это много и мало одновременно. Как смена, которая, начинаясь, кажется бесконечной, а, подходя к концу, обрывается на полуслове недосказанности. Так в жизни происходит со всем хорошим. Что мы любим и ценим. Место ему остается навсегда лишь в нас самих. У каждого Артек свой, но наши представления о нем, мне кажется, объединяет одна общая идея. Идея мира. Да, детского, да, за трехметровой стеной на берегу моря. Но взрослые, вырастая, имея куда больше возможностей, не могут сохранить его уже на протяжении нескольких сотен лет». (Введение «Привет, Артек!»)

«Вопрос из зала. Тянет руку девушка: «Можно не ему, а вам? Так вот, вы говорили, что в Артеке всё сбывается. Я мечтала полетать на воздушном шаре!» Министр мне: «Вы сможете?» «Конечно!» … С утра все те, кто жили со спросившей в одной комнате, летят, встречая восход солнца. Я позже тоже полетал… Помните: не получается у тех, кто даже не мечтал». (Глава 42. «Мечтать»)

«Сегодня то здесь, то там можно встретить подростка или уже вполне взрослого человека с рюкзаком, на котором размашисто написано знакомое название ‘Артек’… Оно — атрибут. Модная вещь, современная. Подчёркивающая принадлежность к месту, объединяющему миллионы людей по всему миру. Ценная обладателю. Не из-под палки надетая… Прожившая с обладателем целую жизнь, наверное. То, что только им двоим ведомо. Знак гордости». (Глава 55. «Форма»)

Автор

Алексей Каспржак – известный российский управленец, педагог и общественный деятель, кандидат экономических наук, отец восьмерых детей. С 2014 по 2019 год он возглавлял Международный детский центр «Артек», где разработал и реализовал программу развития, превратив лагерь в инновационную образовательную платформу мирового уровня. Под его руководством «Артек» восстановил международный статус, внедрил сетевые образовательные модули и вновь стал символом детской мечты и свободы. Занимая высокие посты в администрации Тверской области, Высшей школе экономики, государственных корпорациях ВЭБ.РФ и ДОМ.РФ, Алексей Каспржак внёс значительный вклад в реформирование образования, бюджетной системы и управление регионами. Автор более 80 научных и публицистических работ, он сочетает глубокую аналитику с искренней страстью к созданию лучшего будущего для детей и общества.