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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваФотовыставку Марии Снигиревской «Зигзаг времени» представили в ГКФ

Фотовыставку Марии Снигиревской «Зигзаг времени» представили в ГКФ

editor
By editor
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мария-снигиревская
Фото © Мария Снигиревская. Предоставлено пресс-службой ГКФ для АртМосковии

«Зигзаг времени» – это уникальная возможность погрузиться в историю и почувствовать, как время и пространство взаимосвязаны и влияют друг на друга.

В экспозиции представлено более сорока оригинальных авторских отпечатков Марии Снигиревской, созданных с 1988 по 2015 год.

Особое внимание уделено Петербургу – городу, с которым у автора особая тонкая связь. На фотографиях нет ярких красок и архитектурных шедевров. Здесь запечатлены обычные улицы и дворы – жизнь, как она есть, без прикрас и иллюзий. Черно-белые кадры не просто фиксируют событие, а сохраняют его состояние, оставляя место для воображения и интерпретации.

Марию с детства окружало искусство. Будучи дочерью художницы Натальи Жилиной и, находясь в компании замечательных художников ленинградского андеграунда — Рихарда Васми, Шолома Шварца, Александра Арефьева, Владимира Шагина, она к тринадцати годам уже глубоко прониклась рисунком и фотографией.

Значительное влияние на становление фотографа оказал ее отчим Борис Смелов, Марию с работами Йозефа Судека, Билла Брандта, Дианы Арбус и Картье-Брессона. К началу 90-х Мария окончательно сформировала свой стиль. Снимая исключительно камерой Rolleiflex на черно-белую пленку формата 6х6, Мария подчеркивает, что ей важно вписать пространство и время в черно-белый квадрат. Главным персонажем здесь становится свет, тогда как тени создают отдельные образы. И так они находятся в вечном переплетении, образуя объемные формы из простых предметов. Четко выстроенная композиция, устойчивая игра светотени, зафиксированное пространство. Ее кадры геометричны и строги, но при этом не лишены эмоциональности и глубины. В фотоработах Марии мы можем увидеть красоту в простых вещах и почувствовать любовь к мгновению, которое никогда не повторится. 

 Фотографии Марии Снигиревской находятся в собраниях Государственного Русского музея (СПб), Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО (СПб), Музея Органической культуры (Коломна), Zimmerli Art Museum (США), Columbus Museum of Modern Art (США); представлены в коллекциях фонда «Свободная Культура» (СПб), галерее «Борей» (СПб) и др.

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