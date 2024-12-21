Фотовыставку Марии Снигиревской «Зигзаг времени» представили в ГКФ

«Зигзаг времени» – это уникальная возможность погрузиться в историю и почувствовать, как время и пространство взаимосвязаны и влияют друг на друга.

В экспозиции представлено более сорока оригинальных авторских отпечатков Марии Снигиревской, созданных с 1988 по 2015 год.

Особое внимание уделено Петербургу – городу, с которым у автора особая тонкая связь. На фотографиях нет ярких красок и архитектурных шедевров. Здесь запечатлены обычные улицы и дворы – жизнь, как она есть, без прикрас и иллюзий. Черно-белые кадры не просто фиксируют событие, а сохраняют его состояние, оставляя место для воображения и интерпретации.

Марию с детства окружало искусство. Будучи дочерью художницы Натальи Жилиной и, находясь в компании замечательных художников ленинградского андеграунда — Рихарда Васми, Шолома Шварца, Александра Арефьева, Владимира Шагина, она к тринадцати годам уже глубоко прониклась рисунком и фотографией.

Значительное влияние на становление фотографа оказал ее отчим Борис Смелов, Марию с работами Йозефа Судека, Билла Брандта, Дианы Арбус и Картье-Брессона. К началу 90-х Мария окончательно сформировала свой стиль. Снимая исключительно камерой Rolleiflex на черно-белую пленку формата 6х6, Мария подчеркивает, что ей важно вписать пространство и время в черно-белый квадрат. Главным персонажем здесь становится свет, тогда как тени создают отдельные образы. И так они находятся в вечном переплетении, образуя объемные формы из простых предметов. Четко выстроенная композиция, устойчивая игра светотени, зафиксированное пространство. Ее кадры геометричны и строги, но при этом не лишены эмоциональности и глубины. В фотоработах Марии мы можем увидеть красоту в простых вещах и почувствовать любовь к мгновению, которое никогда не повторится.

Фотографии Марии Снигиревской находятся в собраниях Государственного Русского музея (СПб), Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО (СПб), Музея Органической культуры (Коломна), Zimmerli Art Museum (США), Columbus Museum of Modern Art (США); представлены в коллекциях фонда «Свободная Культура» (СПб), галерее «Борей» (СПб) и др.