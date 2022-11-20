Выставка «Настоящая любовь» и детские мастер-классы «Инклюзивные истории с Гошей Ляховецким» проходят в музее Николая Островского

Художник Гоша Ляховецкий – обладатель премии мэра Москвы им. Николая Островского за достижения в сфере изобразительного искусства. Его живопись отличают три основных чувства: Вера в добро, Надежда на лучшее и Любовь ко всем. Гоша Ляховецкий стремится показать: настоящая любовь – это общечеловеческая категория, без которой жить невозможно. По его рисункам, выполненным в стиле наивного искусства, сняты несколько анимационных фильмов Студии М.И.Р., получивших дипломы ведущих кинофестивалей. На выставке показаны более 100 произведений разных лет и периодов творчества художника.

Студия М.И.Р. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запускает 3-й цикл бесплатных инклюзивных занятий по прикладной анимации в рамках проекта «Инклюзивные истории с Гошей Ляховецким». В мастер-классах могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений. На занятиях они совместно придумывают идею своего мультфильма и обсуждают ее вместе с режиссерами. В конце мероприятия дети увидят свой анимационный эпизод, а через несколько дней получат готовый фильм на почту.

Продолжительность каждого мастер-класса – 3 часа с перерывом. Мероприятия бесплатные, количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна (регистрировать необходимо только детей).

Актуальные ссылки на регистрацию на мастер-классы вы найдете в соцсетях Студии М.И.Р.

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