Выставка «Настоящая любовь» и детские мастер-классы «Инклюзивные истории с Гошей Ляховецким» проходят в музее Николая Островского

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Художник Гоша Ляховецкий – обладатель премии мэра Москвы им. Николая Островского за достижения в сфере изобразительного искусства. Его живопись отличают три основных чувства: Вера в добро, Надежда на лучшее и Любовь ко  всем. Гоша Ляховецкий стремится показать: настоящая любовь – это общечеловеческая категория, без которой жить невозможно. По его рисункам, выполненным в стиле наивного искусства, сняты несколько анимационных фильмов Студии М.И.Р., получивших дипломы  ведущих кинофестивалей. На выставке показаны более 100 произведений разных лет и периодов творчества художника. 

Студия М.И.Р. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запускает 3-й цикл бесплатных инклюзивных занятий по прикладной анимации в рамках проекта «Инклюзивные истории с Гошей Ляховецким». В мастер-классах могут принять участие дети с ограниченными возможностями здоровья и без ограничений. На занятиях они совместно придумывают идею своего мультфильма и обсуждают ее вместе с режиссерами. В конце мероприятия дети увидят свой анимационный эпизод, а через несколько дней получат готовый фильм на почту. 

Продолжительность каждого мастер-класса – 3 часа с перерывом. Мероприятия бесплатные, количество мест ограничено, поэтому регистрация обязательна (регистрировать необходимо только детей). 

Актуальные ссылки на регистрацию на мастер-классы вы найдете в соцсетях Студии М.И.Р. 

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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