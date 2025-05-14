Трансформация креатива

Памятником архитектурному креативу конца 90-х начала 2000-х долговое время оставался ночной клуб «Пещера». Здание из асимметричных конструкций и синего стекла долгое время вызывал вопросы у жителей района Дома обороны и гостей Экопарка «Затюменский». О его бурном прошлом напоминало лишь название, в остальном помещение выглядело пустующим и безжизненным, пока к нему не проявили интерес инвесторы и редевелопероская компания «Колесник» не взялась за обновление.

Внешний вид фасадов выполнен по архитектурному проекту архитектурного бюро Никиты Маликова. Его отличают лаконичные формы, сдержанные цветовые решения, натуральные цвета. Работы на объекте Flacon Space «Парковый» длились около трех лет. Благодаря партнерству с Флаконом (тем самым московским дизайн-заводом Флакон), в областной столице появилось креативное пространство со смарт-офисами. Такой формат офисов востребован у современных представителей креативных индустрий, авторов стартапов, представителей цифрового сообщества.

Для жителей района – это огромное событие, потому что рядом с Экопарком появился инфраструктурный объект, с семейным кафе «Андерсон», магазином полезной еды «Жизньмарт» и другими гастрономическими заведениями, которые скоро откроют свои двери. Теперь не нужно переживать, где можно перекусить после прогулки на свежем воздухе, переждать осадки и обозначить место встречи с друзьями.