РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваТрансформация креатива

Трансформация креатива

editor
By editor
46
памятник креативу
Фото предоставлено пресс-службой компании «Колесник»

Памятником архитектурному креативу конца 90-х начала 2000-х долговое время оставался ночной клуб «Пещера». Здание из асимметричных конструкций и синего стекла долгое время вызывал вопросы у жителей района Дома обороны и гостей Экопарка «Затюменский». О его бурном прошлом напоминало лишь название, в остальном помещение выглядело пустующим и безжизненным, пока к нему не проявили интерес инвесторы и редевелопероская компания «Колесник» не взялась за обновление.

Внешний вид фасадов выполнен по архитектурному проекту архитектурного бюро Никиты Маликова. Его отличают лаконичные формы, сдержанные цветовые решения, натуральные цвета. Работы на объекте Flacon Space «Парковый» длились около трех лет. Благодаря партнерству с Флаконом (тем самым московским дизайн-заводом Флакон), в областной столице появилось креативное пространство со смарт-офисами. Такой формат офисов востребован у современных представителей креативных индустрий, авторов стартапов, представителей цифрового сообщества.

Для жителей района – это огромное событие, потому что рядом с Экопарком появился инфраструктурный объект, с семейным кафе «Андерсон», магазином полезной еды «Жизньмарт» и другими гастрономическими заведениями, которые скоро откроют свои двери. Теперь не нужно переживать, где можно перекусить после прогулки на свежем воздухе, переждать осадки и обозначить место встречи с друзьями.

Предыдущая статья
Москино и коммуникационное агентство Prophet получили премию «Серебряный лучник»
Следующая статья
Ирина Старшенбаум, Петр Федоров, Владислав Тирон и другие звездные гости посетили светскую премьеру романтического роуд-муви «Туда»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru