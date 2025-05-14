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Ирина Старшенбаум, Петр Федоров, Владислав Тирон и другие звездные гости посетили светскую премьеру романтического роуд-муви «Туда»

editor
By editor
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Туда
Фото @ Глеб Лоскутов

В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялась светская премьера романтического роуд-муви «Туда» с Петром Фёдоровым и Ириной Старшенбаум. Помимо исполнителей главных ролей фильм зрителям представили актеры Ингрид Олеринская и Владислав Тирон, а также автор сценария и режиссер Иван Петухов, продюсеры Тимур Асадов, Ара Хачатрян и Дарья Капля.

«Туда» – светлое и вдохновляющее кино о совместной поездке двух очень разных и совсем незнакомых друг другу людей, мужчины и женщины. Он – водитель такси, она – его пассажирка. 

Первыми звездными гостями стали: Мария Андреева, Евдокия Германова, Мария Бордовских, Маша Кошина, Александра Ревенко, Алена Долголенко, Анна Ещенко, Васса Бокова, певец Данте, Дмитрий Брауэр, Ольга Ергина, Вера Марченко, Дмитрий Кароль, Влад Соболев (Nemiga), Илья Гуров, Светлана Шевченко, Соня Брусника, Татьяна Струженкова, Алена Мурлаева, Кристина Таспин и другие.

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