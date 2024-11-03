РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

Домой366INFO.RUПроводники молодых артистов: в Москве прошел BRUNCH Rocket Records и ONI MUSIC

Проводники молодых артистов: в Москве прошел BRUNCH Rocket Records и ONI MUSIC

editor
By editor
65
Артисты ROCKET RECORDS и ONI MUSIC
Фото: Rocket Records

В московском ресторане Madison состоялся BRUNCH 2024, организованный музыкальными лейблами Rocket Group — Rocket Records и ONI MUSIC. Мероприятие стало важным событием для любителей музыки, а также для начинающих российских артистов.

Многие из главных героев вечера порадовали присутствующих гостей своими яркими выступлениями. Среди них — музыканты ice Lo, LEPNINA, МОНТЭ, ELLA, MIIDAS, Артем Кинг, Холла, CAFARD, а также дуэты ZAUR & MEIRINKITO и Keneli & Zhiro. Каждый артист выразил огромную благодарность команде Rocket Group за совместную работу и организацию мероприятия.

Особенно запоминающимся моментом встречи стало выступление коллаборации звезд российской сцены — Джигана, Artik & Asti и NILETTO, которые зажгли танцпол совместной новинкой «Худи», а также KONFUZ, исполнившего трек «Манера» с Wallem, и суперхит «Италия».

KONFUZ и WALLEM
Фото: Rocket Records

Не обошлось в этот вечер и без сюрпризов: известная блогер, инфлюенсер и модель Дина Саева вышла на сцену и объявила, что тоже присоединилась к команде, подписав контракт с лейблом Rocket Records. Поэтому в скором времени слушателей определённо ждут музыкальные сюрпризы, а также неожиданные и яркие коллаборации — ожидается, что артисты Rocket Records и ONI MUSIC обязательно порадуют своих поклонников в ближайшем будущем.

Участники команды Rocket Group, в свою очередь, рассказали, что всего лишь за один год многие из их подопечных стали узнаваемыми артистами — на сегодняшний день музыканты делают отличные успехи в шоу-бизнесе, активно гастролируют и проводят мини-туры по России.

«Rocket Records и ONI MUSIC являются проводниками молодых артистов, которые только начинают показывать первые результаты и хорошие цифры на стриминговых площадках, представлять себя в социальных сетях. Это, своего рода, аукцион артистов, которых оцениваете вы. И это выгодно для всех сторон — площадки открывают для себя новые лица, а мы — открываем будущих звезд», — рассказал генеральный продюсер Rocket Records Михаил Хавкин.

Джиган, Seville, NILETTO
Фото: Rocket Records

Генеральный продюсер ONI MUSIC Даниил POMNI также обратился к собравшимся гостям: «Мы, Rocket Group, делаем историю — мы даем артистам возможность развиваться. Наши музыканты — это те люди, которые пришли в индустрию, чтобы быть искренними и настоящими, а не из желания заработать. Они просто не могут жить по-другому».

Роман Романов, основатель компании по обмену валют BABULYA, выступившей в качестве спонсора этого бранча, тоже не смог остаться в стороне: «Мы вдохновлены идеей поддержки молодых талантов и юных дарований. Поэтому мы всегда поддерживаем подобного рода мероприятия!».

Из звездных гостей на бранче присутствовали блогеры Женя Ершов и «Неприятный Пилягин», а также музыканты Wallem, NANSI & SIDOROV, Дима Орлов, BLIZKEY, Катя Чепик, Аня Акулич и Жак Энтони. Сообщается, что это уже второй PR бранч Rocket Group за последние два года, в рамках которого ведущие СМИ, представители радио и музыкальных площадок имеют возможность оценить творчество артистов.

Предыдущая статья
«В баню!»: светская премьера лучшей комедии осени
Следующая статья
TWO EAGLES представил коллекцию Fall/Winter

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru