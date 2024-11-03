Проводники молодых артистов: в Москве прошел BRUNCH Rocket Records и ONI MUSIC

В московском ресторане Madison состоялся BRUNCH 2024, организованный музыкальными лейблами Rocket Group — Rocket Records и ONI MUSIC. Мероприятие стало важным событием для любителей музыки, а также для начинающих российских артистов.

Многие из главных героев вечера порадовали присутствующих гостей своими яркими выступлениями. Среди них — музыканты ice Lo, LEPNINA, МОНТЭ, ELLA, MIIDAS, Артем Кинг, Холла, CAFARD, а также дуэты ZAUR & MEIRINKITO и Keneli & Zhiro. Каждый артист выразил огромную благодарность команде Rocket Group за совместную работу и организацию мероприятия.

Особенно запоминающимся моментом встречи стало выступление коллаборации звезд российской сцены — Джигана, Artik & Asti и NILETTO, которые зажгли танцпол совместной новинкой «Худи», а также KONFUZ, исполнившего трек «Манера» с Wallem, и суперхит «Италия».

Не обошлось в этот вечер и без сюрпризов: известная блогер, инфлюенсер и модель Дина Саева вышла на сцену и объявила, что тоже присоединилась к команде, подписав контракт с лейблом Rocket Records. Поэтому в скором времени слушателей определённо ждут музыкальные сюрпризы, а также неожиданные и яркие коллаборации — ожидается, что артисты Rocket Records и ONI MUSIC обязательно порадуют своих поклонников в ближайшем будущем.

Участники команды Rocket Group, в свою очередь, рассказали, что всего лишь за один год многие из их подопечных стали узнаваемыми артистами — на сегодняшний день музыканты делают отличные успехи в шоу-бизнесе, активно гастролируют и проводят мини-туры по России.

«Rocket Records и ONI MUSIC являются проводниками молодых артистов, которые только начинают показывать первые результаты и хорошие цифры на стриминговых площадках, представлять себя в социальных сетях. Это, своего рода, аукцион артистов, которых оцениваете вы. И это выгодно для всех сторон — площадки открывают для себя новые лица, а мы — открываем будущих звезд», — рассказал генеральный продюсер Rocket Records Михаил Хавкин.

Генеральный продюсер ONI MUSIC Даниил POMNI также обратился к собравшимся гостям: «Мы, Rocket Group, делаем историю — мы даем артистам возможность развиваться. Наши музыканты — это те люди, которые пришли в индустрию, чтобы быть искренними и настоящими, а не из желания заработать. Они просто не могут жить по-другому».

Роман Романов, основатель компании по обмену валют BABULYA, выступившей в качестве спонсора этого бранча, тоже не смог остаться в стороне: «Мы вдохновлены идеей поддержки молодых талантов и юных дарований. Поэтому мы всегда поддерживаем подобного рода мероприятия!».

Из звездных гостей на бранче присутствовали блогеры Женя Ершов и «Неприятный Пилягин», а также музыканты Wallem, NANSI & SIDOROV, Дима Орлов, BLIZKEY, Катя Чепик, Аня Акулич и Жак Энтони. Сообщается, что это уже второй PR бранч Rocket Group за последние два года, в рамках которого ведущие СМИ, представители радио и музыкальных площадок имеют возможность оценить творчество артистов.