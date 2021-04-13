В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках

На пор­та­ле mos.ru теперь досту­пен сер­вис для поис­ка и бро­ни­ро­ва­ния книг «Биб­лио­те­ки Моск­вы». Он поз­во­ля­ет узнать, в какой из биб­лио­тек сто­ли­цы есть в нали­чии необ­хо­ди­мые изда­ния, и забро­ни­ро­вать их онлайн. Так­же сер­вис опо­ве­стит, когда заказ будет готов к выда­че в биб­лио­те­ке (его необ­хо­ди­мо забрать в тече­ние трех дней). Что­бы поль­зо­вать­ся сер­ви­сом нуж­но иметь еди­ный чита­тель­ский билет и стан­дарт­ную или пол­ную учет­ную запись в лич­ном каби­не­те на mos.ru.

«Недав­но мы закон­чи­ли под­клю­че­ние город­ских биб­лио­тек к общей инфор­ма­ци­он­ной систе­ме. Сей­час моск­ви­чи могут брать кни­ги в любой из них по еди­но­му чита­тель­ско­му биле­ту. Реги­стри­ро­вать­ся в каж­дой для это­го боль­ше не нуж­но. Новый этап ― созда­ние удоб­но­го циф­ро­во­го сер­ви­са для жите­лей. По прин­ци­пу одно­го окна он объ­еди­нил книж­ные фон­ды и все совре­мен­ные воз­мож­но­сти сто­лич­ных биб­лио­тек», ― рас­ска­за­ла заме­сти­тель Мэра Моск­вы Ната­лья Сер­гу­ни­на. Ее сло­ва при­во­дят­ся на пор­та­ле mos.ru.

Что­бы най­ти и забро­ни­ро­вать кни­гу с помо­щью сер­ви­са, необ­хо­ди­мо открыть на mos.ru раз­дел «Услу­ги» и выбрать кате­го­рию «Куль­ту­ра, спорт и отдых». Искать необ­хо­ди­мые изда­ния мож­но по назва­нию, авто­ру, изда­тель­ству и дру­гим пара­мет­рам. Сер­вис отоб­ра­зит на интер­ак­тив­ной кар­те все биб­лио­те­ки, в кото­рых они есть в нали­чии, с ука­за­ни­ем адре­са, теле­фо­на и вре­ме­ни рабо­ты чита­лен, а так­же коли­че­ства книг, доступ­ных для онлайн-бро­ни­ро­ва­ния. После выбо­ра биб­лио­те­ки нуж­но вве­сти дан­ные полу­ча­те­ля ― номер еди­но­го чита­тель­ско­го биле­та, а затем нажать на кноп­ку «Забро­ни­ро­вать».

Что­бы поль­зо­вать­ся новым сер­ви­сом, необ­хо­ди­мо иметь стан­дарт­ную или пол­ную учет­ную запись на mos.ru. Заре­ги­стри­ро­вать­ся на пор­та­ле может любой жела­ю­щий. Для это­го доста­точ­но запол­нить онлайн-фор­му, ука­зав фами­лию, имя и отче­ство, адрес элек­трон­ной почты, номер мобиль­но­го теле­фо­на, при­ду­мать пароль и кон­троль­ный вопрос (он при­го­дит­ся для вос­ста­нов­ле­ния паро­ля). После реги­стра­ции поль­зо­ва­тель полу­чит стан­дарт­ную учет­ную запись. Она преду­смат­ри­ва­ет базо­вый набор услуг и сервисов.

Полу­чить пол­ный доступ ко всем услу­гам mos.ru мож­но онлайн с помо­щью под­твер­жден­ной учет­ной запи­си на пор­та­ле gosuslugi.ru. В этом слу­чае при вхо­де в лич­ный каби­нет необ­хо­ди­мо нажать на кноп­ку «Госус­лу­ги». Еще один спо­соб ― прий­ти в любой центр госус­луг «Мои доку­мен­ты», предъ­явить там пас­порт и запол­нить заяв­ле­ние с ука­за­ни­ем номе­ра СНИЛС.

Инфор­ма­ция о забро­ни­ро­ван­ных кни­гах или зака­зах, нахо­дя­щих­ся в про­цес­се оформ­ле­ния, будет отоб­ра­жать­ся в каби­не­те чита­те­ля. В нем же появит­ся уве­дом­ле­ние, когда изда­ние будет гото­во к выда­че в биб­лио­те­ке. Забро­ни­ро­ван­ные с помо­щью ново­го сер­ви­са кни­ги мож­но забрать домой или взять их в читаль­ный зал библиотеки.

Понра­вив­ши­е­ся кни­ги удоб­но добав­лять в раз­дел «Избран­ное», кото­рый нахо­дит­ся в каби­не­те чита­те­ля, и затем бро­ни­ро­вать их в любое удоб­ное вре­мя. Так­же поль­зо­ва­те­ли сер­ви­са могут узна­вать о новых поступ­ле­ни­ях в биб­лио­теч­ные фон­ды и выби­рать кни­ги в тема­ти­че­ских под­бор­ках. Сре­ди них, напри­мер, «Лите­ра­ту­ра для детей» или «Топ попу­ляр­ных изда­ний». Под­бор­ки книг и инфор­ма­ция о книж­ных новин­ках пуб­ли­ку­ют­ся на глав­ной стра­ни­це сервиса.

Новый сер­вис для поис­ка и бро­ни­ро­ва­ния книг под­клю­чен к еди­ной авто­ма­ти­зи­ро­ван­ной биб­лио­теч­ной инфор­ма­ци­он­ной систе­ме (АБИС). Это зна­чит, что поль­зо­ва­те­лям доступ­на инфор­ма­ция о кни­гах, пери­о­ди­ке и дру­гих изда­ни­ях, кото­рые хра­нят­ся во всех читаль­нях сто­лич­но­го Депар­та­мен­та куль­ту­ры. Сего­дня элек­трон­ный ката­лог АБИС насчи­ты­ва­ет свы­ше 13 мил­ли­о­нов изда­ний ― газет, жур­на­лов, науч­ной, про­фес­си­о­наль­ной и худо­же­ствен­ной литературы.

Как оформить единый читательский билет

Полу­чать кни­ги в биб­лио­те­ках горо­жане могут по еди­но­му чита­тель­ско­му биле­ту. Это пла­сти­ко­вая кар­та, на кото­рую нане­се­ны штрих­код и 13-знач­ный уни­каль­ный номер. Моск­ви­чи уже офор­ми­ли свы­ше 490 тысяч таких чита­тель­ских биле­тов. В 2020 году по ним взя­ли более шести мил­ли­о­нов изданий.

Что­бы полу­чить еди­ный чита­тель­ский билет, нуж­но прий­ти в город­скую биб­лио­те­ку с пас­пор­том. Офор­мить билет мож­но не толь­ко на взрос­ло­го, но и на ребен­ка. Для это­го роди­те­лю (или офи­ци­аль­но­му пред­ста­ви­те­лю) необ­хо­ди­мо взять его с собой, предъ­явить свой пас­порт, а так­же сви­де­тель­ство о рож­де­нии ребен­ка или дру­гой доку­мент, под­твер­жда­ю­щий род­ство. Оформ­ле­ние кар­ты зай­мет не более 10 минут.

АБИС ― сов­мест­ный про­ект Депар­та­мен­та инфор­ма­ци­он­ных тех­но­ло­гий и Депар­та­мен­та куль­ту­ры. К ней уже под­клю­че­ны все биб­лио­те­ки Москвы.

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