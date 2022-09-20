В Москве состоялась первая премьера в Открытом театральном пространстве «Арт-платформа» в Новом Манеже. Драматический спектакль «Куда смотрит прокурор?!» стал первым событием в рамках долгожданной перезагрузки знаковой городской площадки, которая теперь стала многофункциональной. Помимо выставочной, приоритетный вектор деятельности направлен на поддержку негосударственных инициатив в театральной сфере. Команда Арт-платформы уже анонсировала семь премьер таких проектов, которые будут реализованы в пространстве до конца 2023 года.

Премьеру спектакля «Куда смотрит прокурор?!» посетили видные общественные деятели, государственные служащие и деятели культуры и искусства. Среди гостей были Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев, Государственный советник юстиции РФ Сергей Степашин, Заместитель Генерального прокурора РФ Николай Винниченко, Генеральный директор Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Ольга Галактионова, Директор Московского музыкального театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана» Владимир Горохов, актер и телеведущий Александр Олешко, оперная дива Марина Мещерякова и другие.

Частный театральный проект «Куда смотрит прокурор?» является победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив и реализуется при поддержке Департамента культуры города Москвы. Одноименную пьесу писателя и драматурга Александра Звягинцева в вольной интерпретации поставил на сцене «Арт-платформы» молодой режиссёр Дмитрий Бикбаев. Зрители премьерных показов отметили, что авторам постановки удалось создать яркую, гротескную и смешную театральную феерию о российской действительности с прекрасно подобранным актерским составом и нетривиальным художественным оформлением, буквально новую русскую комедию дель арте.

Нестандартная форма подачи материала, при этом понятная как молодежи, так и старшему поколению, была встречена долгими овациями, зрители не отпускали артистов и авторов спектакля с поклонов.

Премьерный показ спектакля «Куда смотрит прокурор?!» также транслировалcя онлайн на странице главного городского информационного телеканала «Москва 24» в социальной сети «Вконтакте». Количество просмотров трансляции превысило цифру в 300 000 зрителей и продолжает ежедневно расти.

Следующий показ спектакля состоится 13 октября.

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