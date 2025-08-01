VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноТретий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним

Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним

editor
By editor
78
вампиры средней полосы
Фото © онлайн-кинотеатр START

Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет финальным. Онлайн-кинотеатр START делится подробностями истории одной из самых успешных франшиз. Нас ждёт масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом.

Бунт в закрытой общине, рождение ребенка, таинственная пропажа людей в Смоленске, смятение в рядах Хранителей и жестокая битва, для победы в которой деду Славе явно понадобится нечеловеческий ресурс — третий сезон, в котором будет целых 10 серий, максимально насыщен событиями. Но это финал истории, а значит, для противостояния злу понадобится приложить максимум усилий. Смогут ли смоленские вампиры одолеть эгоистичных и беспринципных уральских? И кто им в этом поможет?

«Расставаться с “Вампирами” я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на 4-м сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после 3-го сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения. Если задуматься про возможный спин-офф, думаю, все герои его достойны. Не все секреты вампиров раскрыты и не все их истории рассказаны. Но не стоит прямо ожидать, что спин-офф непременно появится, — делится Алексей Акимов, шоураннер проекта и режиссер финального сезона. — Вся “вампирская” жизнь — борьба. Каждый съемочный день — вызов и подвиг в противостоянии с обстоятельствами, таймингом, хронометражом смены и ограничениями актеров. Вот прямо сейчас боремся с осадками. Летний дождь после жары не всегда желанный».

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?

Предыдущая статья
Radio Monte Carlo расширяет присутствие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
Следующая статья
«По духу времени и вкусу»: музей-заповедник «Остафьево» представил выставку часов

Новое в рубрике

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Материалы по смежным тематикам, коммерческого характера, от брендов и др. публикуются на платной основе. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru