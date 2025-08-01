Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет последним

Третий сезон «Вампиров средней полосы» станет финальным. Онлайн-кинотеатр START делится подробностями истории одной из самых успешных франшиз. Нас ждёт масштабное противостояние двух вампирских кланов, которое завершится самым неожиданным образом.

Бунт в закрытой общине, рождение ребенка, таинственная пропажа людей в Смоленске, смятение в рядах Хранителей и жестокая битва, для победы в которой деду Славе явно понадобится нечеловеческий ресурс — третий сезон, в котором будет целых 10 серий, максимально насыщен событиями. Но это финал истории, а значит, для противостояния злу понадобится приложить максимум усилий. Смогут ли смоленские вампиры одолеть эгоистичных и беспринципных уральских? И кто им в этом поможет?

«Расставаться с “Вампирами” я буду со светлой грустью. Все мои вампиры прекрасны, но и крови они мне попили достаточно. Пора переключиться на что-то другое. Я изначально предполагал, что история закончится на 4-м сезоне, потому что явно видел, куда можно двигать историю после 3-го сезона. Но, наверное, лучше пусть останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения. Если задуматься про возможный спин-офф, думаю, все герои его достойны. Не все секреты вампиров раскрыты и не все их истории рассказаны. Но не стоит прямо ожидать, что спин-офф непременно появится, — делится Алексей Акимов, шоураннер проекта и режиссер финального сезона. — Вся “вампирская” жизнь — борьба. Каждый съемочный день — вызов и подвиг в противостоянии с обстоятельствами, таймингом, хронометражом смены и ограничениями актеров. Вот прямо сейчас боремся с осадками. Летний дождь после жары не всегда желанный».

В конце второго сезона семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности — их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских — но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?