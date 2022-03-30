лиза гинзбург и Крис Штрэфонд представили новый совместный трек «Слеза»

«»Слеза» – нечто особенное. Большой шаг вперёд как для меня, так и для Крис», — говорит лиза о новом сингле.

Впервые девушки исполнили эту песню на юбилейном концерте Виктора Дробыша в ВТБ Арене. Зал был в восторге: многочисленные комментарии, отметки в постах и сторис сразу же заполонили аккаунты девушек в соцсети. Выступление было очень волнительным: Крис и лиза в этот день делили сцену с уже признанными звездами шоу-бизнеса. Такими, как Лолита, Кристина Орбакайте, Валерия и многими другими.

«Мне не было страшно выступать. Я просто отдалась сцене, а она отдалась мне. Я знала, что у нас с Лизой все получится на ура и, собственно, так и вышло. Это невероятный опыт: не каждый музыкант может похвастаться тем, что выступал на одной сцене с артистами большой величины, а я могу. Огромная благодарность Виктору Яковлевичу за эту уникальную возможность, за интерпретацию песни под мой стиль, за возможность быть тем, кто ты есть, а не строить из себя кого-то. Это было незабываемо!» — вспоминает Крис выступление.

Девушки выбрали эту песню за мелодичность и пронзительный текст, обрамили трек новым звучанием и привнесли свое дополнение: рэп. В результате появился этот сингл, который уже стоит у многих на повторе. Стоит отметить, что «Слеза» – хит группы «Princessa Avenue», который появился в 2009 году.

лиза гинзбург – певица, участница масштабного рок-фестиваля «Fox Rock Fest», популярного YouTube-шоу «The MONO», «Квартирника НТВ у Маргулиса». Её талант уже по достоинству оценили такие популярные артисты, как Диана Арбенина, Виктор Дробыш, Николай Носков, Евгений Маргулис и многие другие.

Крис Штрэфонд – финалистка 6 сезона проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница», на шоу завоевала внимание многомиллионной аудитории

Концерт можно будет увидеть на НТВ в ближайшее время, а трек уже доступен для прослушивания на всех стримминговых площадках.

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