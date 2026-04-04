«Три кота» отправляются в путешествие

На Международном кинорынке и форуме «Российский кинобизнес 2026» в рамках своей презентации «НМГ Кинопрокат», входящий в холдинг «Национальная Медиа Группа», анонсировал выход нового альманаха по одному из самых популярных российских анимационных проектов «Три кота» — «Три кота. Дальние страны». Премьера в кино запланирована на 17 декабря 2026 года.

Новый спецвыпуск расширит вселенную анимационного сериала и предложит зрителям масштабное семейное приключение. По сюжету Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями отправятся в путешествие по Китаю, Индии и Бразилии, где познакомятся с культурными традициями разных стран, встретят новых героев и окажутся в центре ярких и увлекательных событий.

Новый альманах продолжает успешную традицию кинотеатральных релизов по вселенной «Трех котов». В прошлом году, в честь 10-летия проекта, в кино вышел первый альманах — «Три кота. Путешествие во времени». Проект объединил специальные эпизоды, включая историю о годовщине знакомства мамы и папы, где семейный праздник превратился в удивительное путешествие по разным эпохам. Проект получил большой отклик у зрителей и собрал более 184 млн рублей в прокате по России и СНГ.

«Три кота. Дальние страны» станет новым ярким событием для поклонников франшизы, объединив любимых персонажей, атмосферу семейного приключения и знакомство с многообразием культур мира.