Роль Арагорна в фильме фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» будет отдана новому исполнителю

Энди Серкис пролил свет на изменения в актёрском составе предстоящего фильма «Властелин колец: Охота на Голлума», подтвердив, что роль Арагорна будет отдана новому исполнителю.

События фильма развернутся в промежутке между «Хоббитом» и оригинальной трилогией «Властелин колец», фокусируясь на ранее не раскрытых аспектах истории. В то время как предыдущие экранизации с размахом представили мир Дж. Р. Р. Толкина, новый фильм обещает погрузить зрителей в менее освоенную часть вселенной, уделяя внимание захватывающему преследованию Голлума. Картина также предложит свежий взгляд на полюбившиеся фанатам события саги.

В беседе с ScreenRant, посвящённой фильму «Скотный двор», Серкис коснулся процесса подбора актёров для долгожданного проекта. Он развеял слухи, подтвердив, что действительно ведётся активный поиск нового актёра на роль, прежде блестяще сыгранную Вигго Мортенсеном. «Я не в курсе всех слухов, но могу точно сказать: мы ищем нового актёра на эту роль и этот процесс уже начался», — заявил Серкис.

Смена исполнителя роли Арагорна — значительное событие, учитывая, насколько прочно Вигго Мортенсен ассоциируется с этим персонажем. Это ставит перед создателями и новым актёром непростую задачу. Учитывая преданность поклонников франшизы, найти подходящую кандидатуру на столь культовую роль будет непросто, поскольку исполнение Мортенсена было практически единогласно признано идеальным.

Помимо Арагорна, в «Охоте на Голлума» также появится Кейт Уинслет, однако Серкис воздержался от подробностей о её персонаже, подчеркнув, что многое ещё останется в тайне. «Пока что мы сохраняем всё в секрете. Единственное, что уже известно — фильм разворачивается между «Хоббитом» и «Властелином колец» и представляет собой «Охоту на Голлума», как в прямом, так и в переносном смысле. Мы только начинаем этот путь, и это очень захватывающе. Нас ждёт настоящее приключение», — добавил он.

Серкис также отметил, что к работе над новым фильмом привлечена оригинальная творческая команда «Властелина колец», чтобы сохранить верность вселенной и видению Питера Джексона. Он заверил, что «Охота на Голлума» будет ощущаться как «настоящий фильм по Средиземью», но при этом глубже исследует психологическую сложность Голлума, предлагая более камерную историю. «Это своего рода балансирование на грани. Вся команда, работавшая над оригиналами, вновь собралась вместе. Мы опираемся на канон, мир и видение Питера Джексона. Фильм будет по-настоящему ощущаться как часть Средиземья, но с более глубоким погружением во внутренний мир одного из самых сложных персонажей Толкина. Это интересное сочетание», — пояснил Серкис.

Релиз «Властелина колец: Охота на Голлума» запланирован на 17 декабря 2027 года.

