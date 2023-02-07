Три сериала Пятого канала стали финалистами Премии АПКиТ

Сразу несколько проектов Пятого канала вошли в ТОП-3 и претендуют на звание лучших сериалов престижной кинематографической Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Шорт-лист финалистов опубликован на официальном сайте Премии.

В этом году Ассоциация изменила традиционную систему номинаций. Жюри оценивало премьерные проекты за два года. В лонг-лист претендентов на награду за 2021 год вошло 140 проектов. По итогам финального голосования в номинации «Лучший сериал (более 24 серий)» на победу претендуют серии «Следа», премьера которых состоялась в 2021 году, и первый сезон «Крепких орешков». Детектив о работе необычного дуэта в исполнении актеров Бориса Бедросова и Филиппа Азарова вышел на экраны 1 марта 2021 года.

«Крепкие орешки» - так за глаза в шутку называют коллеги двух оперативников убойного отдела Лаврова и Романова. Напарники - полные противоположности друг друга. Один балагур и весельчак, любитель ночных клубов и женщин. Второй – примерный семьянин и спортсмен. Несмотря на все разногласия, каждый из них всегда готов прийти на помощь другу. Споры между разбитным Лавровым и примерным Романовым добавляют в сериал иронии. Но главная изюминка сериала – это отголоски целой коллекции известных блокбастеров, которые прослеживаются в эпизодах. 32 серии первого сезона детектива стали увлекательным квестом по поиску узнаваемых сюжетных ходов классики мирового кино: «Криминальное чтиво», «Один дома», «Хищник» и многие другие, но в Петербургских декорациях. В августе прошлого года начались съемки уже третьего сезона этого детектива.

В лонг-лист 2022 года вошел 201 проект. Среди премьер в номинации «Лучший сериал (более 24 серий)» жюри отметило детектив «Великолепная Пятерка». В настоящее время на Пятом канале по будням с понедельника по четверг в эфир выходят премьерные серии уже пятого сезона. За период с 14 ноября 2022 года по 2 февраля текущего года показ эпизодов «Великолепной Пятерки» в тайм-слоте 22:30-00:00 в аудитории «Женщины 25-59» обеспечил Пятому второе место федерального эфира со средней долей 10,6%. В ключевой для канала аудитории «Все 25-59» сериал проходит с долей 7,9%, а это третье место вечернего прайма среди всех национальных вещателей.

В феврале поклонников детектива ждут премьеры выездных спецсерий, съемки которых проходили в Красноярске и Вологде.

Победители Премии АПКиТ будут названы 24 марта. Церемония награждения пройдет в Центре международной торговли Москвы.

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