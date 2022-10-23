О программе обучения участников московского проекта «Школа реставратора»

Узнать, как вернуть первозданный облик историческим зданиям, освоить навыки работы с деревом, гипсом и другими материалами, побывать на экскурсиях по объектам культурного наследия — все это можно сделать в рамках городской обучающей программы «Школа реставратора». Она позволяет юным москвичам получить начальные знания о сохранении памятников архитектуры и предметов искусства, а также помогает выбрать будущую профессию.

«Новый поток программы начался в октябре. Занятия будут проходить в течение семи месяцев — до конца апреля следующего года. Присоединиться к проекту могут все желающие от 12 до 18 лет. Для участия в “Школе реставратора” не нужны специальные знания и подготовка. Преподаватели научат ребят всему необходимому. Им достаточно проявлять интерес к искусству, архитектуре и истории», — отметила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Проект реализует колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 («26 КАДР») при поддержке столичного Департамента культурного наследия. Запись открыта в разделе «Услуги» на портале mos.ru.

«Реставратор — не художник, а настоящий врач»

Обучение проходит на базе отделения «Реставрация и деревообработка». На протяжении трех лет занятия проводит Ольга Силина. По ее словам, ученики «Школы реставратора» делятся на две группы. В одной — ребята помладше (от 12 лет), которыми движет любопытство. Вторые — старшеклассники. Они приходят в программу целенаправленно, чтобы познакомиться с профессией, которую будут осваивать в дальнейшем. Многие из них учатся в художественных школах и студиях или уже окончили их и интересуются историей, архитектурой и культурой.

«На первом занятии я традиционно провожу экскурсию по основным мастерским отделения, таким как мастерская по художественной реставрации, деревянной, монументальной, гипсовой. И сразу же акцентирую, что реставратор — это не художник, который может еще и раму подлатать, а настоящий врач, подчас хирург. Отношение сразу меняется. Ребята настраиваются на серьезную работу. Гаджеты не отбираю, наоборот, с их помощью ученики быстро находят, например, недостающий элемент будущего проекта росписи», — рассказала художник-реставратор колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Ольга Силина.

По ее словам, мастерские колледжа располагают к плодотворному труду. Знакомясь с основными принципами реставрации, дети учатся работе с деревом и гипсом. Занятия проходят по субботам. А каждый четвертый урок ученики вместе с преподавателем выезжают на один из столичных объектов культурного наследия либо в мастерскую. Там ребята могут пообщаться с профессионалами, задать им вопросы и поучаствовать в творческом мастер-классе.

Выездные экскурсии

Одной из выпускниц «Школы реставратора», Марии Шахтиной, 16 лет. Она интересуется художественной сферой, поэтому ее привлекла программа.

«Больше всего мне запомнились выездные экскурсии. Самое интересное было, когда мы попали на реставрацию Театра эстрады. Мы увидели работу профессионалов, которые кропотливо расписывали купол. В целом “Школа реставратора” помогла мне с выбором будущей профессии. Я убедилась, что хочу развиваться в этом направлении. Рекомендую и другим школьникам идти в программу для саморазвития», — рассказала девушка.

В разные годы участники «Школы реставратора» бывали на таких исторических объектах, как Высоко-Петровский мужской монастырь и Медведниковская гимназия. Там им рассказывали о том, как придавать первозданный облик монументальной живописи.

А в Доме журналиста для ребят проводили мастер-класс, посвященный формовке лепнины. Также им удалось понаблюдать за восстановлением картины «Молочно-мясное животноводство» советского художника Бориса Щербакова. Это полотно обнаружили в 2019 году в одном из павильонов ВДНХ во время подготовки здания к ремонту, а позже перевезли в реставрационную мастерскую.

Выбор профессии

С 2019 года выпускниками программы стали уже около 50 человек. Они получили сертификаты и памятные подарки. После этого ребята могут поступить в колледж и стать специалистами по реставрации художественных изделий и декоративных предметов, лепке архитектурных деталей, миниатюрной живописи и росписи по дереву.

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