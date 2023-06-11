Трудности и технологии в креативной индустрии

Если посмотреть рейтинги креативных индустрий, за последнее десятилетие Россия, несмотря на катаклизмы, поднялась на несколько позиций. Новые бренды и технологии занимают освободившиеся позиций, рынок перестраивается, перезапускается и продолжает расти: вглубь и вширь. К чему мы идем и можем ли ожидать качественных изменений в ближайшие пару-тройку лет? С какими сложностями неминуемо столкнемся в процессе? Как внедрять инновации в условиях сопротивления?

О незанятом пространстве в креативной индустрии, трудностях популяризации технологий будущего, отсутствии единых стандартов и черте между творчеством и его реализацией и других вопросах эволюции рынка, сооснователем студии XOVP, техническим продюсером более 1000 событий федерального и регионального значения, экспертом в области создания и технического продюсирования, разработки и применения новых VP, VR, XR технологий для производства мультимедийного контента Андреем Ерешко читайте интервью на сайте СМИ АртМосковия.

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