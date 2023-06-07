В Санкт-Петербурге обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности музеев

2 июня в пресс-центре информационного агентства “Интерфакс. Северо-Запад” состоялась пресс-конференция, посвященная актуальным проблемам арт-рынка в сфере охраны и оборота предметов искусства.

Представители юридической фирмы “Городисский и Партнеры” Валерий Медведев, Наталья Николаева, Виктор Станковский совместно с начальником юридической службы Государственного Эрмитажа Мариной Цыгулевой и заместителем директора по фондовой работе Государственного исторического музея Мариной Чистяковой обсудили проблемы защиты интеллектуальной собственности музеев и способы их решения. В ходе пресс-конференции поднимались вопросы оцифровки музейных коллекций, несанкционированного использования интеллектуальной собственности музеев, охраноспособности стрит-арта, правового регулирования вопросов, связанных с созданием произведений искусственным интеллектом.

Представители арт-сообщества зачастую сталкиваются с проблемой одновременного соблюдения музейного права и законодательства об интеллектуальных правах. Так, вопрос использования сувенирной продукции с изображениями предметов из музейных коллекций, зданий музеев и объектов, расположенных на их территории регулируется Федеральным законом от 26 мая 1996 г. No 54-ФЗ “О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации”. Однако некоторые недобросовестные предприниматели выпускают сувенирную продукцию без разрешения учреждений культуры, невзирая на правовые нормы.

Показательным примером служит дело о нарушении исключительных прав на товарные знаки музея-заповедника “Парк Монрепо” в сувенирной продукции. Юридическая фирма “Городисский и Партнеры” успешно представляла интересы “Парка Монрепо” в споре с предпринимателем, распространявшим сувенирную продукцию с изображением парка без его разрешения. Суд кассационной инстанции вынес решение в пользу правообладателя.

“Самая распространенная проблема нарушения интеллектуальной собственности музеев - реализация контрафактной сувенирной продукции, которая регулируется четвертой частью Гражданского кодекса. За несанкционированное использование прав частной собственности музеев предусмотрена конфискация контрафакта и финансовая компенсация в размере от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей. Дела о недобросовестном использовании изображений музеев, их произведений и объектов на сувенирной продукции рассматриваются арбитражным судом, административным законодательством, либо, в случаях недобросовестной конкуренции - антимонопольной службой” , - подчеркнул партнер, региональный директор “Городисский и Партнеры” в Санкт-Петербурге Виктор Станковский.

Одним из последних примеров стало дело о недобросовестной конкуренции в отношении реплик каминов. В процессе реставрации здания Сената и Синода пециализированная мастерская разработала проект реплик исторических каминов, так как многие из них не сохранились в изначальном виде. Дизайн данных каминов охранялся как объект авторского права, поскольку в процессе реставрации они были воссозданы под стилизацию требуемого исторического периода. Другая компания начала изготавливать подобные камины для своих клиентов. Учитывая, что обе компании являлись конкурентами на рынке изготовления каминов, было принято решение обратиться за защитой прав в антимонопольный орган, который вынес решение в пользу мастерской.

Однако не все виды творческого самовыражения охраняются законом, подчеркнули специалисты по интеллектуальному праву. Так, уличное искусство до сих пор не урегулировано законодательно. «В стрит-арте грань между творчеством и преступлением выглядит достаточно размыто. В то время как стены с граффити одних художников признаются и вырезаются из домов для продажи на аукционах, работы других граффитистов преследуются уголовно» , - рассказала журналистам партнер, региональный директор “Городисский и Партнеры” в Новосибирске Наталья Николаева.

Современные технологии открывают новые возможности и для музеев.

Большую популярность приобретают выставки с использованием VR и AR технологий. Однако наибольший интерес представляет оцифровка предметов музейного фонда. С помощью оцифровки музеи могут популяризировать экспонаты, сохранить объекты культурной ценности и монетизировать цифровые изображения предметов искусства.

Комплексной работой по оцифровке экспонатов занимается Государственный исторический музей. Так, на прошедшей пресс-конференции заместитель директора по фондовой работе исторического музея Марина Чистякова заявила: «Коллекция исторического музея - самая большая в стране. Мы храним более 5 000 000 экспонатов. Безусловно, мы считаем своим долгом и обязанностью предоставить доступ нашим посетителям к ознакомлению с коллекцией. В этом и заключается задача создания электронного каталога «Коллекция онлайн». На данный момент в этой коллекции более 2 миллионов экспонатов. Каждый экспонат помещается в электронный каталог с изображением и подробным описанием. Кроме того, для удобства пользователей мы запустили электронный читальный зал - каталог отсканированных полнотекстовых рукописей. Все это делается для того, чтобы максимально предоставить людям общее представление, что являет собой коллекция Исторического музея”.

Одним из первых российских музеев, открывшим дорогу в цифровое искусство, стал Государственный Эрмитаж. В 2021 году Эрмитаж провел первый аукцион по продаже цифровых произведений из коллекции токенизированных изображений предметов искусства музея.

В процессе вывода NFT изображений на рынок Государственный Эрмитаж столкнулся с решением целого ряда правовых вопросов. Только после тщательной проработки финансово-правовых механизмов, музей смог реализовать продажу NFT-токенов с изображением картин из цифрового музейного фонда в рамках действующего законодательства. Опыт Эрмитажа доказывает, что российские музеи могут выйти на международный рынок цифрового искусства.

“Проблема защиты интеллектуальной собственности в отношении музеев гораздо более широкая, чем кажется на первый взгляд. На сегодняшний день нет правового регулирования, достаточного для того, чтобы избежать нарушений в отношении музеев. Поэтому мы стараемся объединить все меры защиты, которые нам предлагает и Гражданский кодекс, и музейное законодательство в договоре. Договор - это единственная мера защиты для музея. Мы стараемся формировать такую договорную практику в течение последних десяти лет, что существенно нам помогает. В основном, все дела заканчиваются претензионной работой, когда мы обращаем внимание партнера на условия договора ”, - сообщила начальник юридической службы Государственного Эрмитажа Марина Цыгулева.

Данные примеры отражают нарастающую потребность рынка в высококачественном правовом сопровождении. С появлением новых технологий деятелям культуры и искусства, представителям креативных индустрий придется всё больше внимания уделять правовой охране своей деятельности, часто находящейся на стыке сразу нескольких отраслей права. В связи с возрастающим спросом на правовую защиту в сфере искусства юридическая фирма “Городисский и Партнеры” выделила эту работу в отдельное направление практики – Art Law.

“Art Law - это правовое регулирование в сфере искусств. Эта практика рождается на стыке нескольких правовых норм: Гражданского кодекса и специального законодательства о культуре и музейной деятельности. Несмотря на то, что определенные практики существуют долгое время, они не всегда пересекаются. Но любая правовая охрана должна быть комплексной и предоставлять максимальное количество возможностей реализации защиты для правообладателей”, - пояснил значимость открытия нового направления Виктор Станковский.

“За всю нашу многолетнюю практику, связанную с консультированием и содействием в сфере интеллектуальной собственности, мы успешно оказывали юридическую помощь и сопровождение по целому ряду вопросов для различных музеев, галерей и других творческих коллективов. В этой связи мы посчитали необходимым запустить первый проект, посвященный только вопросам музейного дела”, - заключил Управляющий партнер юридической фирмы “Городисский и Партнеры” Валерий Медведев.

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