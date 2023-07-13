Неочевидные активы дизайнера

На «Российской креативной неделе. Москва Фест» обсудили, как интеллектуальное право позволяет дизайнерам зарабатывать.

В каких правовых режимах можно охранять дизайн? Где кончается интерпретация и начинается заимствование? Как обезопасить себя, работая с нанятыми специалистами или вступая в творческие коллаборации? Эти вопросы эксперты обсудили на сессии «Мое творчество — мое богатство: как защитить и монетизировать свой дизайн».

Дизайн стоит особняком в мире интеллектуального права, отметила директор Научно-образовательного центра Digital IP и модератор дискуссии Екатерина Чуковская: «Это наиболее вариативная сфера с точки зрения правовой охраны. Дизайн может охраняться как авторским, так и патентным правом, а в последние годы — даже в качестве объемного товарного знака. К тому же в сфере дизайна у авторов появляются дополнительные права, которых нет у писателей, композиторов, даже художников. Именно авторам дизайнерских, архитектурных, ландшафтных проектов дано право на их реализацию. Охраняется и то, что пока на бумаге, и то, как это будет воплощаться в жизнь. В этом смысле дизайн — любимчик интеллектуального права».

Тем не менее пока что даже профильный бизнес едва ли представляет себе все многообразие способов охраны и защиты дизайна. Арт-директор Петродворцового часового завода «Ракета» Евгения Малева рассказала, что появление на рынке подделок поставило предприятие в тупик. «Мы зарегистрировали товарные знаки в России и в других странах. Сейчас мы понимаем, что это так же важно, как продление доменного имени сайта. Но есть и другие ценности, которыми мы располагаем и которые нам хотелось бы защитить. Так, однажды мы обнаружили в продаже часы с таким же дизайном циферблата, как у нашей продукции. Не просто на eBay или на Avito, а прямо в торговом центре!» — посетовала она.

По словам Евгении Малевой, вопрос с магазином удалось решить в досудебном порядке, однако в целом эта задача оказалось непростой для юристов предприятия. Конечно, точно воспроизвести дизайн «Ракеты» под силу разве что Rolex, но от этого подделка не перестает быть подделкой: она паразитирует на чужой интеллектуальной собственности и вводит в заблуждение потребителя.

Главный дизайнер студии NasonovDesignWerke, преподаватель РГХПУ им. С.Г. Строганова, РАНХиГС и Британской высшей школы дизайна Илья Насонов в свою очередь отметил, что, с точки зрения автора, вопрос о границах плагиата совсем не так тривиален: «Художники учатся, копируя чужие работы. Здесь ничего не изменилось с эпохи Возрождения. Поэтому, когда речь идет о проектировании материального предмета или плоскостного изображения, достаточно открыть методичку Роспатента, где рассказывается, что значит “до степени смешения”. Как только дело касается проектирования интерьера и архитектуры — там черт ногу сломит. Ведь каждая деталь — это элемент композиции. Почему эскизы похожи? Да это правила композиции и колористики!»

Он подчеркнул, что похожие работы у дизайнеров могут получиться просто потому, что они схожим образом решали художественные задачи, поставленные в одном техническом задании. «Богатство дизайнера — это умение интерпретировать чужие работы, но делать это оригинально, а не копировать чужие эскизы. Последнее просто унизительно», — отметил он.

По словам Ильи Насонова, дизайнерам было бы полезно взаимодействовать с юристами и друг с другом в рамках профессиональных ассоциаций, в том числе разрабатывая удобные инструменты депонирования, каталогизации, защиты работ. Это позволило бы избежать множества неприятных казусов вроде ситуации, когда художественные вузы не получают должным образам оформленные права на работы студентов и в итоге не могут их использовать.

Если автору вопрос об отсылках, интерпретациях и художественной перекличке может казаться нетривиальным, то юрист в этой области ступает на твердую почву правовых определений, отметил основатель Центра правовой защиты творческой индустрии ArtLaw Руслан Гацалов:

«В суде можно довольно четко определить, идет ли речь о том, что человек вдохновился произведением и создал нечто новое и оригинальное или же о том, что он просто осуществил переработку и создал производное произведение».

По словам юриста, представители креативных индустрий часто делают ошибку, сводя все многообразие инструментов и возможностей интеллектуального права к товарным знакам. «Основа любого креативного бизнес-проекта — это интеллектуальная собственность. Выбросьте интеллектуальную собственность — и не останется ничего, кроме арендных обязательств, оргтехники. Мы, например, защищали дизайн мебели для кошек и дошли до Верховного суда. Судьи смеялись, но мы доказали, что это вполне охраноспособный объект. То же было и с дизайном юбки-карандаша», — рассказал эксперт.

В качестве примера «неочевидных активов» он привел старые лекала, которые производитель одежды собирался выбросить, однако по настоянию Руслана Гацалова все же решил оцифровать и передать последнему. В итоге лицензионная сделка с зарубежными предприятиями легпрома принесла больше денег, чем вся одежда, которая была сшита по этим лекалам и выпущена своими силами. Зачастую именно юрист может подсказать бизнесмену, на чем можно заработать, используя инструментарий интеллектуальной собственности. Для этого и необходимы IP-compliance, инвентаризация интеллектуальной собственности.

В завершение беседы эксперты обсудили правовые нюансы работы в составе команды, когда по заданию работодателя создаются служебные произведения, а также творческих коллабораций, в том числе с музеями. Екатерина Чуковская обратила внимание участников на то, что в последнем случае необходимо учитывать не только интеллектуальное право, но и законодательство о музейных предметах.

Так или иначе, основой правовой безопасности в сфере дизайна, как и в других креативных индустриях, остается своевременное заключение необходимых договоров с сотрудниками, подрядчиками и партнерами, а также использование современных цифровых сервисов депонирования и правоподтверждения. На сегодня это самый простой и дешевый способ фиксации прав на любой контент, вне зависимости от того, планируется ли в дальнейшем получать патент на промобразец, регистрировать товарный знак, использовать дизайн самостоятельно, продать или передать по лицензии.

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