Музей кино пополнился коллекцией художника-постановщика Марксэна Гаухман-Свердлова

Изобразительный фонд Музея кино пополнился богатейшей коллекцией работ Марксэна Гаухман-Свердлова. Как художник-постановщик он работал на картинах Глеба Панфилова, Сергея Соловьева, Виктора Соколова, Ролана Быкова и других режиссеров. Теперь в Музее хранится свыше сотни эскизов к фильмам и спектаклям, а также наброски к неосуществленной «Жанне д’Арк», автопортреты и студенческие работы времени его учебы на архитектурном факультете.

Работы Марксэна Гаухмана-Свердлова не раз отмечались престижными наградами: в 1968 году он получил медаль «За лучшее произведение изобразительного искусства», премию «За изобразительное решение» на 5-ом Всесоюзном фестивале телефильмов в Ташкенте за фильм «Моя жизнь» в 1973, «Нику» за «Лучшую работу художника-постановщика» в фильме «Асса» в 1989 году.

Пластическими средствами Гаухман-Свердлов добивался ясности высказывания — психологизм и графичность, изобразительная память, пропущенная через личное восприятие образа мира. В отдельных эскизах считываются религиозные мотивы и продолжение традиций мастеров станковой живописи, в других будущий кадр завораживает кажущейся обыкновенностью — словно растворенная в буднях фантазия. Лиризм одного и крепко сбитая композиция другого эскиза к фильму «Начало» — это вдумчивый диалог в пространстве между сценами. Как и вершенные фильмы Панфилова, работы Гаухман-Свердлова имеют масштаб осколков истории двадцатого века, и все же они являются частью общего целого.

Часть коллекции, эскизы к фильмам «Начало» (1970, реж. Г. Панфилов) и «Тема» (1979, реж. Г. Панфилов) представит научный сотрудник изобразительного фонда Музея кино Алексей Чудиновских. После презентации состоится показ фильма «Начало».

Презентация коллекции художника-постановщика Марксэна Гаухман-Свердлова в Музее кино состоится 27 февраля 2022 года в 16:00.

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