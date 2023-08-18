Центр художественной экспертизы им. И. Е. Репина провёл комплексное исследование картины «Приезд цесаревича Николая Александровича в Симбирск» А. П. Боголюбова

Центр художественной экспертизы им. И. Е. Репина представляет комплексное исследование, посвященное изучению картины «Приезд цесаревича Николая Александровича в Симбирск» кисти выдающегося русского пейзажиста А. П. Боголюбова. Совместная работа технологов и ведущих экспертов Центра позволила атрибутировать произведение исторического значения, расшифровать редкий сюжет и датировать работу А. П. Боголюбова на основании комплексного исторического, биобиблиографического и искусствоведческого исследования.

А.П. Боголюбов. Симбирск. Въезд цесаревича Николая Александровича в город на Гончаровскую улицу. 1863. Холст, масло

Алексей Петрович Боголюбов (1824-1896) – один из наиболее значимых художников в истории русского искусства. Академик живописи, художник императорского двора, уважаемый профессор, воспитавший не одно поколение художников, общественный деятель и коллекционер. Его произведения высоко ценятся на арт-рынке, а обретение новых полотен мастера – большое событие для искусствознания в целом. К сожалению, в 1860-е годы автор нередко оставлял свои полотна неподписанными. Так выглядела и композиция с изображением ночного города, поступившая на экспертизу.

Исследование подобных произведений без подписи и каких-либо свидетельств, указывающих на авторство, является сложной задачей, поэтому для начала эксперты определили, какой город изображен на картине. По фотографиям XIX века удалось выяснить, что изображен вид соборной площади города Симбирска, в котором художник побывал в июле 1843 года в составе свиты цесаревича Николай Александровича – старшего сына Александра II. Таким образом, очевидно сюжетом картины является выезд на главную улицу Симбирска цесаревича Николая Александровича, где его радостно встречают жители. Позднее исследователям удалось найти рисунок авторства А.П.Боголюбова, исполненный примерно в том же ракурсе, что и живописная работа. Но особенно важным фактом стало обнаружение сходной по композиции картины Боголюбова «Иллюминация» в Пензенской картинной галерее.

При сравнении двух произведений были обнаружены очевидные стилистические совпадения в изобразительном мотиве, характерном для творчества мастера, в особенностях построения композиции, а также непосредственно в живописно-пластическом решении. Специфика изображения архитектуры и фигур, характерное решение неба и облаков, теплый тональный колорит, особенности построения красочного слоя, моделировки пространства и световоздушной среды - стали убедительным подтверждением выводов специалистов ЦХЭ им. И. Е. Репина, о том, что автор картины «Приезд цесаревича Николая Александровича в Симбирск» является А.П.Боголюбов.

Технологические исследования произведения также убедили специалистов в принадлежности полотна кисти русского пейзажиста.

При рентгенографировании было получено светотеневое изображение структуры картины, не противоречащее эталонным образцам живописи А.П.Боголюбова 1860-х годов. Состояние и степень старения художественных материалов (тип холста, грунта), характерные замесы красочных паст, обнаруженные в микроскоп, а также пигментный состав, выявленный в результате рентгенофлуоресцентного анализа, подтверждают предполагаемую датировку – 1863 год.

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