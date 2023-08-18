«Второй такой маски нет». СИАМ рассказал о неудобностях образа, планах на деанон и обвинениях в вооруженном ограблении

В последнее время загадочный виртуальный рок-музыкант и герой комикс-вселенной Сиам, по стечению обстоятельств оказавшийся втянутым в скандал с ограблением магазина в начале этого года, все чаще приоткрывает завесу тайны вокруг своей персоны и периодически общается с прессой. Нам также удалось взять интервью у артиста и узнать, почему он все же собирается раскрыть свое настоящее лицо, о том, как на него повлияло обвинение в ограблении, ближайших творческих планах, а также о состоянии его уголовного дела.

– В одном из последних интервью ты рассказывал, что возможно однажды раскроешь свое настоящее лицо по какому-нибудь важному поводу. Можешь рассказать подробнее, что для тебя может стать таким поводом и почему для тебя важно приурочить деанонимизацию к большому событию?

– Для меня это событие будет означать полную смену образа, смену картинки, возможно даже смену звучания. Это не просто какой то релиз новой песни или видео – это по сути представление нового артиста. Как они его примут? Будет ли у них новый образ сочетаться с тем, что был раньше, с тем, кого они себе представляли, будет ли сочетаться новый образ с музыкой? Очень много вопросов, так что делать такое событие тихо и без огласки невозможно.

Кстати, специально для ваших читателей, обрадую или огорчу, но маску навсегда снимать я все же не планирую. Она всегда будет неотъемлемой частью образа, просто концерты будут проводиться как в маске, так и без. То же самое и про видео и фото.

– Расскажи, как детство без родителей повлияло на твое творчество? Какие параллели между твоей музыкой и биографией могут провести слушатели?

– Смотрю много разных видео о влиянии воспитания и детства на становление характера взрослого человека. Ну что ж, теперь понимаю, почему я стал музыкантом. Всегда должен быть способ выплеснуть свои эмоции – мы не роботы, хотя иногда хотелось бы наоборот стать максимально бесчувственным. Моим способом стала музыка, в песнях часто затрагиваю эту тему.

– Пытались ли когда-нибудь фанаты (или же наоборот – хейтеры) сорвать с тебя маску во время концерта или при других обстоятельствах?

– Надеюсь, мы не подадим им идею этим вопросом. Пока что таких порывов со стороны слушателей еще не было. Наоборот, все чтут мою тайну и во время общих фотографиях гладят маску без каких-либо попыток заглянуть под нее. Думаю, моих слушателей наоборот привлекает тайна – даже делал опрос в моем телеграм-канале, где некоторые отвечали, что не стоит снимать маску, так как разрушится тот самый образ. В этом я с ними соглашусь.

– В одном из интервью ты рассказывал, что изготовление твоей маски заняло несколько месяцев. Можешь рассказать, из-за чего такие долгие сроки?

– Второй такой маски нет. Даже у того злоумышленника, который подделал мою маску и ограбил магазин – всего лишь жалкая пародия. Самым долгим было изначально придумать себе образ: какой должна быть маска, какого цвета, формы, и кучу других мелочей. При этом маска совсем не подходила под песни, которые пел в 2019 году – там все было по лайту, с уклоном в поп. В 2020 году я уже выпустил большой рок-релиз «Песни, которые запрещают твои предки», что стало больше подходить под новый образ. Изготовление маски состояло из отрисовки дизайна, распечатки и покраски. Первый и последний пункты – самые длительные. Я вообще не мог определиться, каких цветов должна быть маска. Делать всю черной – слишком мрачно, делать полную заливку одним цветом – слишком банально. Поэтому маска и состоит из нескольких цветов, а еще в ней есть встроенные светящиеся диоды и узоры. Раскрою еще один секрет: изначально я планировал, что на затылке маски будут торчать перья, как на головном уборе индейцев, но в итоге пришлось от этого отказаться, потому что их было слишком сложно закрепить.

– Бывало ли, что гуляя по улице без маски ты встречал людей, которые слушают твою музыку? Каково это слышать свою песню и осознавать, что те, кто ее слушают, не догадываются, что ты сейчас прямо перед ними?

– Я частенько так делал на концертах, выходил в зал. Очень неприятное ощущение: у тебя как будто есть сиамский брат близнец, ты всегда рядом, ощущаешь каждый момент, делаешь огромную работу над развитием, но приз от слушателей получишь не ты. Наверное, поэтому я бы и хотел рано или поздно все же снять маску.

– Как твои друзья и близкие относятся к твоему образу? Понимают ли они необходимость носить маску?

– Сочувствуют… (смеется). Они знают, что маска много весит и в ней практически ничего не видно. Концерт в полтора часа играть очень сложно, но, как там говорится… искусство требует жертв!

– Расскажи о ближайших творческих планах.

– У меня сейчас готовятся 9 новых песен, которые будут выходить уже очень скоро. Также сейчас ищу команду на съемки трех новых клипов. Слишком длительное у меня затишье было без релизов, но я все это время сочинял новый материал. Так что, надеюсь, всем вам понравятся новинки!

– Расскажи, на какой стадии сейчас находится разбирательство по делу об ограблении, в котором тебя обвиняют? Как на эту историю реагируют твои поклонники?

– С меня сняты все обвинения, а что там дальше – не знаю. Нашли ли того чела, который совершил ограбление, или нет – я уже не в курсе. Меня очень хорошо встряхнула вся эта ситуация, я много чего начал с чистого листа: и паблик, и лейбл, и само творчество. Хотел бы сказать большое спасибо слушателям, которые меня поддерживали – без них я бы вообще загнулся!

– Насколько хорошо ты знаешь свою аудиторию? Сможешь описать типичного слушателя Сиама?

– Никогда не люблю навешивать ярлыки, тем более на слушателей, но опишу так: в первую очередь, каждый артист пишет музыку для себя, так как он выплескивает свои эмоции, вкладывая их в свою музыку и, соответственно, если находятся слушатели, которым мысли и эмоции артиста близки – значит они очень похожи. Похожи характером и поступками. Если это так, то опишу себя: застенчивый, неуверенный в правильности своих поступков, меланхоличный и задумчивый, но верящий в добрые поступки и в то, что этот мир еще можно изменить в лучшую сторону.

– Как ты думаешь, кто более популярен в реальном мире: Сиам-музыкант или Сиам-герой комикса?

– Сиам-музыкант (улыбается). Комикс все же является очень крутым и глубоким, но дополнением к музыке. Виртуальный артист всеми корнями пророс в комикс-вселенную, стал ее неотъемлемой частью, и погружаются в эту вселенную лишь самые любопытные слушатели. Но для меня сиам-музыкант и сиам-герой комикса – это две части одного целого!

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