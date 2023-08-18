Фестиваль кино и медиа открылся в дни Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму

В дни Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» проходит Фестиваль кино и медиа. Он открылся 17 августа специальным показом отечественного фильма «В бой идут одни «старики» (реж. Леонид Быков), демонстрируя основной тезис: память о прошлом — наш долг перед героями и жертвами той войны. Но даже в самое трудное время было и есть место музыке, творчеству и жизни. Именно это в пятый юбилейный год транслирует Фестиваль «Таврида.АРТ». Открывал Фестиваль кино и медиа народный артист РФ Владимир Машков:

«Я очень рад, что в этот день открывается Фестиваль кино и медиа. День для меня особенный. Сегодня День рождения великого русского артиста, Легенды Тавриды, моего учителя Олега Павловича Табакова. 88 лет ему бы исполнилось сегодня. А восьмерка это бесконечность. И у меня большая надежда, что этот фестиваль с удивительной атмосферой Тавриды даст возможность новым талантам: кинематографистам, актерам, будущим режиссерам развивать культуру нашей страны».

Кинопоказы в Академии «Меганом» стартовали с документального проекта «Без границ», рассказывающего о десяти финалистах и победителях чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Фильм демонстрирует силу духа молодых людей, которые благодаря фантастической воле и целеустремленности смогли достичь успеха в своем деле.

После показа на встрече со зрителями режиссер Данил Мотин ответил на вопросы и отметил, что предпоказ на таком масштабном мероприятии, как Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму, — крутая возможность рассказать о своем проекте молодёжной аудитории.

«И сегодня мы представили ребятам социальный проект «Без границ», который создаем совместно с финалистами чемпионата ArtMasters при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Это документальный фильм и серия видеороликов о победителях «Абилимпикс» — людях с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые нашли свое призвание и смогли состояться в профессии. Мы хотели показать, что можно жить яркой и активной жизнью, идти за своей мечтой, несмотря на трудности и неудачи. Чтобы ни случилось, какие бы начальные условия ни были, если есть желание и воля — все получится. Об этом наш проект. И надеемся, что после его просмотра зрители вдохновятся и поймут, что личное счастье зависит от каждого из нас».

Параллельно в Амфитеатре Академии начался показ научно-фантастического мультфильма из Золотой Коллекции мультипликации СССР — «Тайна третьей планеты». Его сняли по повести писателя Кира Булычева, который выступил еще и в качестве сценариста. В 2023 году фильму исполнилось 42 года, но зрители не устают смотреть его снова и снова. Приключения девочки Алисы и космического корабля «Пегас» будут актуальны всегда, так как несут в себе вечные ценности: любовь, дружбу и честность.

Продолжил программу мультипликационного блока самый любимый мультсериал россиян — «Ну, Погоди!». Приключения Волка и Зайца до сих пор не оставляют равнодушными ни одного зрителя и позволяют погрузится в беззаботное светлое ощущение детства.

В качестве яркой новинки регионального кино была представлена картина «Дух Байкала» режиссера Михаила Расходникова — драма о тяжелых испытаниях, выпавших на долю мальчика и его семьи, которые попали в снежную бурю на льду озера Байкал. Красочная картина, демонстрирующая великолепие русской природы, не оставит равнодушным ни одного зрителя. После показа на творческой встрече ассистент продюсера фильма «Дух Байкала» Лилия Абдулина и историк кино Павел Сурков встретились со зрителями, ответили на их вопросы и рассказали с какими сложностями им пришлось столкнуться в процессе съемок.

Академия Никиты Михалкова представила короткометражку «Фагот» — историю 12-летней девочки из Донецка, которая переехала с семьей в Москву, где теперь учится в музыкальной школе. Отец семьи ушел ополченцем на фронт и пропал без вести. Война разделила жизнь девочки на «до» и «после». Она теряет отца, но не теряет веру. История этого фильма драматична, но пропитана светом и надеждой. На встрече с режиссером картины Анна Артамонова и исполнительница главной роли Люба Ломакина рассказали о создании фильма, о его основных идеях и целях.

Продолжили программу документальный проект «Дом в моей голове» Андрея Богатырева и проект Института развития интернета (АНО «ИРИ») «Россия: ближнее будущее» (реж. Ю. Однопозов) о жизни удивительных людей в разных уголках нашей страны, а также кинокартина «Кому на Руси шить хорошо» (реж. К Райх) о российских дизайнерах. Завершился первый день фестиваля кинокартиной Михаила Калатозова «Летят журавли» из Золотой коллекции кинокомпании Мосфильм.

В программе Фестиваля кино состоятся встречи с известными режиссерами, продюсерами, сценаристами и актерами, среди которых Данил Мотин, Лилия Абдулина, Павел Сурков, Анастасия Приказчиков, Милана Бру и другие. В рамках Фестиваля кино зрители увидят нашумевшие российские киноленты и совершенно новые фильмы, которых еще нет в широком прокате. В лектории Академии «Меганом» пройдут паблик-токи от Института развития интернета, открытые лекции РЭУ им. Г. В. Плеханова и состоится питчинг лучших кинопроектов участников «Таврида.АРТ».

В рамках Фестиваля кино на площадке «Таврида.АРТ» будут представлены предпремьерные показы российских фильмов и сериалов, пройдет масштабный фестиваль регионального кино, а также будет запущена специальная программа про российские и советские фильмы, которые должен увидеть каждый, курс по созданию мобильного контента в партнерстве с VK и совместная программа с киностудией «Союзмультфильм». Участники смогут познакомиться с режиссерами и продюсерами, снимающими российские фильмы и документальное кино и первыми увидеть проекты, которые скоро выйдут на экраны, а также подискутировать на тему увиденного. Среди прочего зрителям будет представлен спецпроект ТАСС «Великая Отечественная в хронике ТАСС».

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