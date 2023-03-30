Центр культурного развития появится в Майкопе в рамках нацпроекта

Автономное учреждение Республики Адыгея «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства центра в Кошехабльском районе города. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Востребованность культурных событий в Адыгее – одна из целей национального проекта «Культура». В регионе модернизируют соответствующие учреждения и строят новые. Часть объектов культуры привели в порядок и ввели в эксплуатацию в рамках празднования 100-летия республики в 2022 году. Работы по модернизации и технологическому переоснащению организаций отрасли продолжаются и сегодня.

Центр культурного развития, по которому выдано положительное заключение региональной государственной экспертизы, построят в Клубном переулке Гавердовского хутора – поселке в южной части городского округа Майкоп. Реализовать объект планируется в 2023-2024 годах.

Застройщик – МБУК Городской Дом культуры «Гигант». В числе проектировщиков – Проектный Институт «Адыгеягражданпроект».

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