В Сочи отреставрируют дореволюционный особняк

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на реставрацию и приспособление для современного использования объекта культурного наследия регионального значения – дома начала ХХ века, спроектированного сочинским архитектором-самоучкой Алексеем Буткиным. Сегодня здесь располагается Субтропический центр Российской академии наук.

По проектам Алексея Буткина в Сочи были построены многие здания: торговые павильоны нового базара 1904 года, Библиотека имени А. С. Пушкина 1912-го, казначейство и другие. Архитектор активно занимался благоустройством города, имел собственную технико-строительную контору и даже разработал технологию производства железобетонных плит для вымостки тротуаров.

Проект особняка на улице Пограничной (современной Театральной) Буткину заказала семья Дзюбенко-Дзюблевских. Дом построили в 1902 году. После установления в Сочи советской власти и это, и соседнее здание, принадлежащее той же семье, были национализированы, затем муниципализированы. Какое-то время здесь располагалась гостиница «Сочи», затем гостиница «Приморская», а в 1993 году особняк занял Субтропический центр РАН. Проектной документацией предусмотрена реставрация здания с приспособлением для современного использования.

«Отреставрируют кирпичную кладку, штукатурные поверхности, металлический декор и деревянные элементы дома: устранят трещины и дефекты, воссоздадут утраченные фрагменты, архитектурно-художественное решение фасадов приблизят к историческому. Проект разрабатывался с учетом историко-архивных и библиографических материалов», – прокомментировал главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Константин Корсаков.

Эскизным проектом предусмотрено сохранение функционального назначения здания. При этом особняк технологически переоснастят, в том числе обеспечат системами декоративно-художественной подсветки, современной пожарно-охранной сигнализацией, системами контроля доступа, охранного телевидения и так далее. Также будет восстановлена историческая объемно-пространственная композиция особняка за счет демонтажа более поздних пристроек.

Так как дом располагается в сейсмически активном районе, проектом приняты конструктивные решения, направленные на безопасную эксплуатацию здания.

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