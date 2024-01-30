Центр творческих индустрий «Фабрика» представляет выставку «Все пропало»

Сергей Чернов. Банка-кровать. 2009. Объект, металл, сварка, 195х90х100 см

Персональный проект скульптора Сергея Чернова открыл выставочный сезон 2024 года в зале «Оливье». В экспозиции представлены скульптуры, архивные документы, фотографии, эскизы.

В своем выставочном проекте художник осмысляет явление скульптуры в публичном месте, ее взаимодействие с пространством, временем и общественным настроением в контексте своей более чем 30-летней художественной практики.

Оглядываясь на свой творческий путь, художник обнаружил, что большинство скульптур, созданных им для общественных пространств и выставок под открытым небом, были утеряны.

Пытаясь восстановить работы, иногда как уменьшенную реплику, иногда в оригинальном размере, Сергей Чернов опирается на архивные документы, фотографии, эскизы и переписку с коллегами и коллекционерами об утерянных работах. Так, по крупицам художник восстанавливает воспоминания о скульптурах и пересобирает утерянные работы, как реплики для выставки. Часто они сделаны в меньшем размере и из других материалов. Вкупе с архивными фотографиями и документами, перед зрителями разворачивается не только история художника и его художественного развития, но и история становления современного российского искусства. История эта не лишена абсурда и часто обрывается на самом интересном месте. Иногда хочется воскликнуть, что «Все пропало!», однако даже то, что, кажется, безвозвратно пропало, остаётся с нами, как часть общей истории.

Сергей Чернов — скульптор. Закончил художественно-графическое отделение Владимирского Государственного Гуманитарного Университета. Активно участвует в выставках с 1989 года. Лауреат общественной премии МГУ «Ломоносов-Арт 2014» (бронзовая степень), участник группового проекта «Школа.Открытый урок», номинированного на Государственную премию «Инновация». Номинант премии им. Сергея Курехина (2017 г.). В 2020 году номинирован на Первую Московскую Арт Премию. Живет и работает в Москве. Работы Сергея Чернова находятся в частных и государственных собраниях.