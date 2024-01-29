Уникальные рукописи мирового значения представили в Музее Востока

Новые экспозиции Музея Востока представляют исламское книжное искусство. Коран, представленный на первой выставке, появился в собрании Государственного музея Востока в 1946 году. Но тогда никто не знал истинную ценность экспоната. О том, что 18 богато украшенных, но зверски вырванных из книг листов принадлежали библиотеке бухарского бия Мухаммеда Данияла-аталыка, узнали лишь в прошлом году, когда расшифровали печать.

«Выяснилось, что это остатки уникальной рукописи, которая принадлежала основателю мангытской династии Бухары. Есть еще одна рукопись, которая принадлежит этому же собранию. Она находится сейчас в Ташкенте, в институте Восточных рукописей. И больше у нас никаких следов библиотеки Даниял-бия, к сожалению, нет», – пояснил куратор выставки Илья Зайцев.

И если раньше листы Корана ценились за красоту и художественное мастерство авторов, то теперь обрели еще и значимость историческую. Илья Зайцев подчеркнул, что это первая публичная демонстрация произведения искусства.

Дамир Мухетдинов, первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, назвал исламское наследие Бухары «достоянием мировой и российской цивилизаций». Неслучайно именно при содействии ДУМ был издан каталог к выставке.

Параллельно, в соседнем зале, открылась еще одна экспозиция: «От Тимуридов к Сефевидам». Генеральный директор Государственного музея Востока Александр Седов рассказал собравшимся предысторию выставки: она стала последним незавершенным проектом безвременно ушедшей из жизни хранительницы иранской коллекции музея Натальи Сазоновой. После ее смерти исследование подхватили несколько сотрудников ГМВ: Рустам Шукуров окончательно атрибутировал рукописи и перевел тексты, Полина Коротчикова атрибутировала миниатюры и подготовила выставку.

Посетители смогли увидеть шесть наиболее ранних рукописей из собрания музея, литературные памятники известных авторов: Низами Гянджеви, Саади Ширази и Абд ар-Рахмана Джами. Четыре из них до этого никогда не покидали запасников музея.

Благодаря проведенной научной работе манускрипты присоединились к лучшим образцам иллюминированных рукописей XV––XVI вв. и встали в ряд шедевров иранской миниатюры и каллиграфии, имеющих мировое значение.

Куратор Полина Коротчикова в своей речи немного снизила градус научности и рассказала о том, что одна из книг была, судя по всему, любимой у Шах-Джахана:

«Он возил ее с собой из библиотеки в Агре в гаремную библиотеку, где любил читать перед сном. Таким образом, манускрипты, представленные на выставке, приобретают совершенно другую жизнь. Эти листы, которые, вроде бы, уже давно мертвы, лежа в наших фондах, снова ожили. Именно поэтому мы дополнили экспозицию большим текстологических материалов, которые вдохнут в рукописи жизнь», - пояснила хранитель иранской коллекции Музея Востока.

Советник по культуре посольства Исламской республики Иран г-н Масуд Ахмадванд высоко оценил исследовательскую работу, проделанную сотрудниками музея, и отметил, что подобные выставки способствуют развитию взаимоотношений между Россией и Ираном в области культуры.