Центр восточной литературы РГБ приглашает на выставку книжных памятников «Восточное собрание: начало»

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Выставка «Восточное собрание: начало» рассказывает о наиболее интересных и редких книгах из фонда ЦВЛ, которые попали в проект оцифровки.

восточная литература - выставка в ргб

Выставка знакомит с историей книжного искусства на Ближнем и Дальнем Востоке, а также рассказывает о взаимовлиянии Европы и Азии в процессе развития книгопечатания.

Среди экспонатов выставки — прижизненные гравюры Кацусики Хокусая, китайские ксилографические и рукописные издания эпохи Сун (960—1280), первопечатные турецкие книги, одно из старинных иллюстрированных Евангелий на арабском языке, а также самое раннее издание на персидском языке.

Рядом с каждым книжным экспонатом расположен QR-код, перейдя по которому можно открыть отсканированную версию книги на портале Национальной электронной библиотеки.

В рамках выставки планируются кураторские экскурсии. Сотрудники ЦВЛ РГБ Ольга Ижбулатова и Даниил Огнев расскажут о том, почему в Китае не связывают начало книгопечатания с именем Гутенберга, а в мусульманских странах первой изданной книгой был не Коран.

Фото – Даниил ОГНЕВ, РГБ

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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