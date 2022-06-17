ЭЛИСТА: В Национальном музее Республики Калмыкия откроется международная интерактивная фотовыставка «Пеликантность. Пеликаны мира»

18 июня 2022 года в Национальном музее Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова состоится открытие международной интерактивной фотовыставки «Пеликантность. Пеликаны мира». На экспозиции собраны лучшие кадры удивительных птиц – пеликанов, сделанные в разных уголках нашей планеты российскими профессиональными фотографами и любителями.

Для создания выставки организаторами был проведен национальный конкурс: российские фотографы, профессионалы и любители прислали более 800 репортажных и художественных кадров. Лучшие снимки отбирали эксперты из Союза фотографов дикой природы. Каждая фотография выставки сопровождается уникальным QR-кодом с историями авторов снимков и дополнительным мультимедийным контентом.

Гости музея смогут взглянуть на пеликанов глазами десятков увлеченных орнитологов-любителей: мастерство фотографов проиллюстрирует красоту и уклад жизни этих загадочных птиц, а также позволит отправиться в мультимедийное путешествие с помощью смартфона и познакомиться с удивительными пернатыми поближе.

Выставка успешно проработала два месяца в Московском зоопарке и стала одним из самых заметных эко-проектов столицы, а затем отправилась в «пеликантный тур» по городам России. Первым в эстафете стал Государственный заповедник «Черные земли»: его орнитологический участок «Маныч-Гудило», являющийся важным пунктом миграционной остановки птиц западной Палеарктики, был организован для создания зоны покоя водоплавающим и околоводным птицам на одноименном озере. Он расположен в Кумо-Маныческой впадине на территории Приютненского и Яшалтинского районов Республики Калмыкия. На заповедных островах располагаются колонии редких видов птиц – колпиц, чегравов, черноголовых хохотунов. А настоящая жемчужина заповедника – крупнейшая в России колония розовых пеликанов.

Экспозиция подготовлена в рамках научно-познавательного проекта «Земля твоими глазами. Живи! Снимай!» и является частью масштабного международного кинопроекта, над которым уже ведет работу режиссер Надежда Дорофеева: научно-популярный фильм «Пеликаний остров» готовится к выходу в 2023 году.

Организаторами выступили Союз фотографов дикой природы, творческий коллектив Monticola Films, российская креативно-технологическая компания «Красный квадрат», а также государственный заповедник «Черные земли».

Выставка продлится до 17 июля 2022 года включительно, вход бесплатный, время посещения – по режиму работы Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова.

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