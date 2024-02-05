«Поставь на рингтон»: новый музыкальный док-проект

В онлайн-кинотеатре PREMIER стартовал показ нового документального проекта «Поставь на рингтон» о российской поп-музыке девяностых и нулевых. Героями проекта стали легенды жанра и времени - певец Шура и группа «Ранетки». Над проектом работали непосредственные участники событий, музыкальные продюсеры, артисты и современные блогеры.

Российская поп-музыка девяностых и нулевых уже стала новой классикой, которую помнят и любят все от мала до велика. Группа «Ранетки», Шура, чьё творчество оставило след в современной культуре, расскажут о том, как это было. Рассказ ведется от лица самих музыкантов и очевидцев событий, многие из которых никогда ранее не высказывались публично. Ведущие Александр Анатольевич и Ярослав Александрович объяснят значение героев в истории отечественной музыкальной индустрии.