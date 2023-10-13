Леонид Цхэ принадлежит к художникам новейшей генерации петербургских современных живописцев. Получив классическое образование в Санкт-Петербургской Академии художеств, в 2013 году он примыкает к арт-группе «Север-7», участвует в их громких перформансах и выставках. Фирменный стиль Цхэ зародился еще во время его преподавания на графическом факультете Института им. И.Е. Репина, где он увлек второкурсников «перформативным позированием и активным рисованием». В последнее время (на момент публикации - прим. ред.) художник все больше работает с живописью на холсте, при этом в его искусстве сохраняется графическая значимость линии, к которой добавляется экспрессивность стиля. Работы Леонида Цхэ входят в собрания Русского музея и ММОМА, произведения, созданные в соавторстве с группой Север-7, были приобретены в коллекцию музея M HKA в Антверпене.

1. «Рискующий» и «Маг». 2023

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