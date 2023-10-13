«Рискующий» и «Маг» — так Влад Кульков и Леонид Цхэ, каждый одним словом, называют друг друга сегодня. Этим летом волею случая и галериста они оказались в старом тбилисском доме, временно ставшем для них мастерской. В таких немного сюрреальных обстоятельствах прервалось продолжительное творческое молчание обоих и у каждого возникла своя серия живописных работ. При всей схожести творческих биографий их авторов (живописцы, ровесники, вынужденные странники в чужих краях), сущностных различий наберется, пожалуй, больше. Тем интереснее это неочевидное сближение — двух разных, если не сказать контрастных, но равно легитимных художественных миров и практик. В тени большого, как гора, горя выставка посвящена размышлениям о рисках и магии искусства и поддерживает художников на их пути преодоления немоты.
VLADEY представляет два новых живописных цикла, созданных в Тбилиси Владом Кульковым и Леонидом Цхэ.
Влад Кульков. Crocidolite. 2023. Холст, акрил
Леонид Цхэ. Без названия. 2023. Холст, акрил
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.