«Рискующий» и «Маг» — так Влад Кульков и Леонид Цхэ, каждый одним словом, называют друг друга сегодня. Этим летом волею случая и галериста они оказались в старом тбилисском доме, временно ставшем для них мастерской. В таких немного сюрреальных обстоятельствах прервалось продолжительное творческое молчание обоих и у каждого возникла своя серия живописных работ. При всей схожести творческих биографий их авторов (живописцы, ровесники, вынужденные странники в чужих краях), сущностных различий наберется, пожалуй, больше. Тем интереснее это неочевидное сближение — двух разных, если не сказать контрастных, но равно легитимных художественных миров и практик. В тени большого, как гора, горя выставка посвящена размышлениям о рисках и магии искусства и поддерживает художников на их пути преодоления немоты.

VLADEY представляет два новых живописных цикла, созданных в Тбилиси Владом Кульковым и Леонидом Цхэ.

Влад Кульков. Crocidolite. 2023. Холст, акрил

Леонид Цхэ. Без названия. 2023. Холст, акрил

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