Влад Кульков родился в Латвии, в городе Лиепая. Живописец, график, скульптор, автор объектов и инсталляций — все творчество Кулькова стилистически можно отнести к абстрактному искусству, в котором соединяются черты экспрессионизма, сюрреализма и символизма. В живописных работах он на полупрозрачном фоне запечатляет клубы «вихрей», нанося поверх рисунки, придавая им абстрактную биоморфность. Вместе с традиционными художественными материалами также часто использует спрей, фломастер, воск, графит, ржавчину и пластилин.

В 2016 году Влад Кульков вошел в ТОП-10 самых заметных и перспективных российских художников согласно рейтингу The Art Newspaper Russia. Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и ММОМА. Сотрудничает с галереей OVCHARENKO с 2008 года.

1. «Рискующий» и «Маг». 2023

Visited 3 times, 3 visit(s) today