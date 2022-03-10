Цифра и классика: новый конкурс на знание русской поэзии от «Просвещения»

ГК «Просвещение» совместно с онлайн-платформой «Цифровой образовательный контент» объявляют о запуске литературного конкурса «Сердце поэта». Принять участие в интеллектуальном поединке смогут школьники при наставнической поддержке родителей и педагогов.

Задача участников — по зашифрованному описанию угадать известные стихотворения из школьной программы. Каждую неделю, с 14 марта по 14 апреля (каждый понедельник и четверг) в Инстаграм-аккаунте «Просвещения» будут выходить истории с зашифрованным посланием.

Правила участия:

Школьникам необходимо понять, о каком стихотворении идет речь в конкурсной истории;

Зайти на сервис «Учим стихи», активировав бесплатный доступ к ресурсу «Цифровой образовательный контент» на сайте educont.ru;

Сделать скриншот стихотворения или иллюстрации к нему;

Выложить в истории своего аккаунта (допускается публикация в аккаунте родителя, педагога, школы) скриншот, еще раз указав автора и название произведения;

Отметить на истории аккаунт «Просвещения» @izd_prosv .

На следующий день после появления задания в историях будет опубликован «Победитель дня» – из числа участников, быстрее всех выложивших правильный ответ, будет выбран один победитель. По окончании конкурса в финальной публикации появится тройка «Лучших из лучших» – это будут участники, приславшие максимальное число правильных ответов вовремя. Три финалиста получат призы не только для себя, но и для всей школы!

«Поэзия трогает сердца — и самих авторов, и читателей. Но разжечь интерес к поэтическим строкам у школьников бывает непросто — не хватает то ли спортивного интереса, то ли интереса к литературе как такового. „Сердце поэта“ — конкурс, который призван пробудить любовь ребят к чтению и заучиванию стихов и добавить в их жизнь соревновательный элемент», — говорится в сообщении организаторов.

Проникнуться словом, звуками и картинами, а заодно вспомнить факты из биографии поэтов, поразмышлять над интересными вопросами и посоревноваться в скорости с одноклассниками можно будет уже во второй половине марта. Следите за новостями в Инстаграме «Просвещения».

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