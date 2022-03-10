В Москве состоялась премия «Женщина года» 2022

Весенний сезон столичных светских мероприятий стартовал с яркого события!
8 марта 2022 года в Ресторане Backstage Crocus City Hall состоялась II ежегодная церемония награждения «Женщина года 2022» и презентация весеннего выпуска журнала «Expert RF». Обложку бизнес-глянца украсила Анфиса Чехова.
Организатором мероприятия традиционно выступило само издание, во главе с Основателем, главным редактором и учредителем церемонии Kristina PurPur.
Среди приглашённых гостей и артистов присутствовали — Елена Летучая, ANNA ASTI, Митя Фомин, Юрий Левитас, Наталия Власова, Группа «Ассорти», Ксюша Антонова, Настя Крайнова, Вадим Анионов, Dj TWINS и многие другие.
Особой изюминкой премии стала презентация видеоклипа Мити Фомина на песню «Удивительная», главную роль в котором сыграла Кристина Пурпур.
Лауреатами премии стали:
- ANNA ASTI – «Дебют года»;
- Елена Летучая – «Телевидение и журналистика»;
- Анфиса Чехова – Проект «Путеводитель «В мир без паники»;
- Наталия Власова – «Самая нежная певица года»;
- Ксюша Антонова – «Лучший Автор-исполнитель года»;
- АССОРТИ – «Лучшая Женская группа»;
- TWINS – «TOP Dj PROGECT 2022»;
- Ирина Акопян – «Женщина и карьера»;
- Таня Герман – «Креативный блогер года»;
- Меседа Багаудинова – «Поп исполнительница года»;
- Ольга Гусева – «Выбор поколений»;
- Юлия Хадарцева – «Расстановщик года 2022»;
- Лиза Роднянская – DJ MISS L.A;
- Лучший клубный проект России 2022 – «MANTRA BEAT»;
- Екатерина Игнатова – «За вклад в женское развитие и образование»;
- Юлия Родочинская – «ТОП эксперт в области Instagram маркетинга»
- Карина Ерчкова – «Общественный деятель года»;
- MALINA LUCKY – «Женский трансформационный коуч года»;
- Лилия Гаевая – «Лучший астрологический блог»;
- Екатерина Колмакова – «Продюсер года по запускам экспертов и блогеров 2022»;
- Юлия Сергеева – «Эксперт года в сфере онлайн-образования»;
- Марина Яровая – «Эксперт года в маркетинге и продажах в сфере фотобизнеса»;
- Кристина Софи – «№1 по прогревам»;
- Анита Карабут – «Топ дизайнер украшений 2022»;
- Шамаева Милана – «Дизайнер года мусульманской одежды 2022»;
- Алиона Хильт – «Эксперт года в фитнес индустрии»;
- Ирина Калинина – «Бизнес ментор года»;
- Светлана Шубина – «Кондитер N1 в России»;
- Юлия Карнапольцева – «Businesswomen 2022»;
- Софья Якуба – «Топ эксперт в области нейрокоучинга 2022»;
- Daina Sciupakovaite – «Топ эксперт в области пассивного дохода».
На 2022 год у команды журнала «Expert RF» запланированы масса сюрпризов и уникальных мероприятий. Впереди — много интересного.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.