В Москве состоялась премия «Женщина года» 2022

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Весенний сезон столичных светских мероприятий стартовал с яркого события!

8 марта 2022 года в Ресторане Backstage Crocus City Hall состоялась II ежегодная церемония награждения «Женщина года 2022» и презентация весеннего выпуска журнала «Expert RF». Обложку бизнес-глянца украсила Анфиса Чехова.

Организатором мероприятия традиционно выступило само издание, во главе с Основателем, главным редактором и учредителем церемонии Kristina PurPur.

Среди приглашённых гостей и артистов присутствовали — Елена Летучая, ANNA ASTI, Митя Фомин, Юрий Левитас, Наталия Власова, Группа «Ассорти», Ксюша Антонова, Настя Крайнова, Вадим Анионов, Dj TWINS и многие другие.

Особой изюминкой премии стала презентация видеоклипа Мити Фомина на песню «Удивительная», главную роль в котором сыграла Кристина Пурпур.

Лауреатами премии стали:

  • ANNA ASTI – «Дебют года»;
  • Елена Летучая – «Телевидение и журналистика»;
  • Анфиса Чехова – Проект «Путеводитель «В мир без паники»;
  • Наталия Власова – «Самая нежная певица года»;
  • Ксюша Антонова – «Лучший Автор-исполнитель года»;
  • АССОРТИ – «Лучшая Женская группа»;
  • TWINS – «TOP Dj PROGECT 2022»;
  • Ирина Акопян – «Женщина и карьера»;
  • Таня Герман – «Креативный блогер года»;
  • Меседа Багаудинова – «Поп исполнительница года»;
  • Ольга Гусева – «Выбор поколений»;
  • Юлия Хадарцева – «Расстановщик года 2022»;
  • Лиза Роднянская – DJ MISS L.A;
  • Лучший клубный проект России 2022 – «MANTRA BEAT»;
  • Екатерина Игнатова – «За вклад в женское развитие и образование»;
  • Юлия Родочинская – «ТОП эксперт в области Instagram маркетинга»
  • Карина Ерчкова – «Общественный деятель года»;
  • MALINA LUCKY – «Женский трансформационный коуч года»;
  • Лилия Гаевая – «Лучший астрологический блог»;
  • Екатерина Колмакова – «Продюсер года по запускам экспертов и блогеров 2022»;
  • Юлия Сергеева – «Эксперт года в сфере онлайн-образования»;
  • Марина Яровая – «Эксперт года в маркетинге и продажах в сфере фотобизнеса»;
  • Кристина Софи – «№1 по прогревам»;
  • Анита Карабут – «Топ дизайнер украшений 2022»;
  • Шамаева Милана – «Дизайнер года мусульманской одежды 2022»;
  • Алиона Хильт – «Эксперт года в фитнес индустрии»;
  • Ирина Калинина – «Бизнес ментор года»;
  • Светлана Шубина – «Кондитер N1 в России»;
  • Юлия Карнапольцева – «Businesswomen 2022»;
  • Софья Якуба – «Топ эксперт в области нейрокоучинга 2022»;
  • Daina Sciupakovaite – «Топ эксперт в области пассивного дохода».

На 2022 год у команды журнала «Expert RF» запланированы масса сюрпризов и уникальных мероприятий. Впереди — много интересного.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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