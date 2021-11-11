«ДостоФест», фотострим, киномарафон и моноспектакль к 200-летию Ф.М. Достоевского в библиотеках Подмосковья

К 200-летию великого русского писателя Ф.М. Достоевского, которое отмечается 11 ноября, подмосковные библиотеки подготовили ряд необычных мероприятий.

Так, в Подольске в этот день состоится презентация театрально-образовательного проекта «Три романа Федора Достоевского». Это совместный проект МУК «ЦБС г. Подольска» и театра-студии «Артель» ДК ЗиО. В планах – интеллектуальная игра, съемки видеобуктрейлеров, аудиоспектакль, фотострим, перформансы, арт-мастерская и многое другое.

В Центральной библиотеке городского округа Дзержинский пройдут публичные чтения «Город читает Достоевского».

В Долгопрудном состоится арт-марафон избранных монологов и диалогов из произведений писателя «ДостоФест: «На волне Достоевского», а также киномарафон лучших экранизаций произведений Ф.М. Достоевского.

В библиотеке Краснознаменска проведут круглый стол по роману «Преступление и наказание» с участием студентов колледжа г. Одинцово.

В Центральной библиотеке Клина актриса, лауреат международных конкурсов Наталья Клягина сыграет моноспектакль «Сон смешного человека». Это небольшой рассказ, в котором обозначены практически все основные темы, важные для позднего Достоевского.

В Красноармейске покажут спектакль театра теней «И это все о нем».

В Центральной библиотеке им. А. Ахматовой городского округа Домодедово с 16 ноября по 20 декабря пройдет выставка репродукций экспозиционно-выставочного отдела ГБУК г. Москвы «Галерея Ильи Глазунова» «Образы Ф.М. Достоевского в творчестве Ильи Глазунова».

Московская губернская универсальная библиотека 25 ноября проведет онлайн-конференцию «Достоевский и Подмосковье».

Все мероприятия будут сопровождаться книжно-иллюстративными выставками из фондов библиотек.

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, в подмосковных библиотеках проходят с января. До конца года библиотеки 60 муниципальных образований региона проведут более 600 мероприятий.

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