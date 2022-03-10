В Пензенской области пройдет реставрация объекта культурного наследия

Региональный центр государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Пензенской области рассмотрел проектную документацию и результаты инженерных изысканий на сохранение объекта культурного наследия — здания бывшего городского училища в Вадинском районе. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Региональная экспертная организация подключена и использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Село Вадинск, расположенное в северо-западной части Пензенской области, до 1926 года было известно как уездный город Керенск. Его история связана с основанием в 1639 году Керенской крепости. Построенная на горе вблизи слияния рек Керенки и Вад, крепость занимала стратегическое положение на засечной черте, прикрывавшей с юго-востока Москву от набегов кочевников. Во время Пугачевского восстания Керенск оказался единственным городом Пензенской губернии, который не сдался мятежникам, за что получил благосклонность Екатерины II. В «Высочайшем манифесте Керенским жителям» императрица поблагодарила горожан «за верность и храброе, мужественное сопротивление разбойничьей шайке самозванца Пугачева» и пожаловала городу символическую «Золотую корону», которая сегодня хранится в Пензенском областном краеведческом музее. С прошением к властям об открытии в Керенске публичной библиотеки жители обратились 30 апреля 1865 года. Основу первого книжного фонда составили 3 тысячи томов из личного собрания генерал-лейтенанта императорской армии Николаевича Астафьева, у которого было имение в Керенске, он же оплатил и аренду первого помещения библиотеки в одном из деревянных зданий. Свои книги в Керенск присылал и писатель Федор Михайлович Достоевский. Наиболее ценные экземпляры из первого собрания библиотеки сегодня также хранятся в областном краеведческом музее. Уже в 30-е годы XX века Вадинская (бывшая Керенская) библиотека переехала в помещение бывшего городского училища на Университетской улице, где после революции располагался университет партийных, советских и хозяйственных руководителей.

Проектом, который рассмотрела региональная экспертная организация, предусмотрены работы по сохранению объекта культурного наследия – здания Вадинской библиотеки, расположенного на улице Университетская, 39. Памятником архитектуры второй половины XIX века здание бывшего городского училища в поселке Вадинске было признано по решению Пензенского областного исполкома Совета народных депутатов от 5 апреля 1978 года*.

Застройщик – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая центральная районная библиотека» Вадинского района.

Проектную документацию предоставило ООО Научно-производственный центр «Цера».

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