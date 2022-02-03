Комедия «Непослушник» вышла в российский прокат

«Непослушник» — это история блогера-хулигана Димы (Виктор Хориняк), завоевавшего популярность своими скандальными и смешными «видосами». На него подписаны миллионы, он настоящая звезда. Но славу надо все время поддерживать, иначе рискуешь потерять все! В погоне за хайпом Дима заходит слишком далеко – теперь ему не избежать наказания за свои выходки! Чтобы скрыться от погони, блогеру-беглецу придется спрятаться там, где его точно не будут искать — в маленьком провинциальном монастыре, под чужим именем. И там Диме будет совсем не до хайпа…
Режиссером ленты выступил Владимир Котт («Карп отмороженный»). Продюсер фильма — Георгий Малков. Главные роли исполнили Виктор Хориняк (трилогия «Последний Богатырь»), Аглая Тарасова (дилогия «Лёд»), Таисия Вилкова («Гоголь»), Максим Лагашкин («Жуки», «(Не)Идеальный мужчина») и Юрий Кузнецов («Огонь», «Ёлки последние»). Фильм выходит при участии телеканала «Россия 1».
«Непослушник» – это авторский вымысел в рамках жанрового кино. С одной стороны, это комедия положений, а с другой – это картина о фундаментальных вещах, которые лежат в основе нашей жизни и надежда, что настоящая любовь может победить любой цинизм, живущий внутри нас», – говорит режиссёр фильма Владимир Котт.
Значительная часть съёмок проводилась на территории ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Комплекс расположен в селе Васильевское Ивановской области. Церкви были построены в конце XVIII-начале XIX века.
«Эта комедия затрагивает очень важные и актуальные аспекты жизни каждого из нас. Порой за маской социальных сетей мы забываем о том, что по-настоящему важно, правильно и ценно», – говорит актриса Таисия Вилкова.
Владимир Котт был счастлив найти настолько подходящую локацию для съёмок: «Я не верил, что нам удастся найти подходящий объект для съемок. Единственным выходом было ездить по всем уголкам нашей Родины и искать то самое место. Когда мы приехали в село Васильевское, я понял, что нашел его. Его красные полуразрушенные стены, природа вокруг – все это настолько вдохновляет, что нам даже не пришлось ничего доделывать, придумывать. Не было необходимости искусственно создавать атмосферу. Это монастырь из нашей истории».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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