ЦСИ «Винзавод» открывает прием заявок на участие в зимнем маркете современного искусства WIN-WIN

Заявки от художников, творческих объединений, галерей, студий, мастерских и издательств принимаются до 27 ноября (включительно). Результаты отбора будут объявлены не позднее 7 декабря.

В составе экспертного совета:

Сабина Чагина, арт-директор ЦСИ Винзавод.

Эльчин Али-заде, основатель издательства Формат Один.

Игорь Шиленков, арт-дилер, основатель галереи Shilo.

Зимний маркет WIN-WIN пройдет с 17 по 18 декабря, в рамках события художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства.

Это совместная инициатива ЦСИ Винзавод и издательства Формат Один, направленная на поддержку арт-индустрии в части предоставления площадки для реализации произведений искусства. Посещаемость Осеннего маркета WIN-WIN, прошедшего в октябре 2022 года, составила более 8 000 человек.⠀

Зимний маркет входит в Программу дополнительных мер поддержки художественного сообщества от ЦСИ Винзавод. Заявители, прошедшие отбор, участвуют в маркете по льготной цене.

Подать заявку можно по предложенной ссылке.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.